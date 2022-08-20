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Yazın en ihtiyacını duyduğunuz içecek: Serinletir, ödem attırır

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Ödem, damarlardaki fazla suyun zardan geçerek dokular arasında birikmesi sonucu oluşan şişliktir. Bütün vücudu etkileyebileceği gibi kollar, bacaklar, yüzde de kendini gösterebilir
Yazın en ihtiyacını duyduğunuz içecek: Serinletir, ödem attırır

Yeterli su tüketimine rağmen bitmek bilmeyen ödem varsa önce sebebi tespit edilmelidir. Fazla kilolar ve kötü beslenme ödemin başlıca sebepleridir. Bunlar dışında böbrek hastalıkları, dolaşım problemleri, kalp yetmezliği, kullanılan bazı ilaçlar, regl dönemi gibi faktörler de ödemin oluşum sebepleridir.

Vücutta ödeme sebep olan herhangi bir hastalık yoksa fazla kilolardan kurtulmak ve bu kiloların sebep olduğu ödemi vücuttan atmak için başlıca yapılması gerekenler;

  • Uyku düzenine dikkat etmelisiniz. Çok fazla uyumak da yetersiz uyumak da ödeme sebep olur.
  • Yaz aylarında kilogram başına 40ml su içmek. Örneğin 70kg ağırlığında bir birey 70x40=2800ml yani 2.8L su içmelidir. Ve mutlaka ihtiyacınız olan su güne yayarak tüketilmelidir. Akşam oldu, hedeflediğim suyu tüketemedim, akşam kalan 2L suyumu bitireyim diyerek sadece tuvalete çıkmış olursunuz, maalesef ödem atamazsınız.
  • Stres tek başına bir ödem sebebidir. Hem ödemi atmak hem de stresi azaltmak için mutlaka egzersiz yapılmalıdır.
  • Hareketsizliğe bağlı ödemi ortadan kaldırmak için her yarım saatte bir masadan kalkmalı hareket etmelisiniz.
  • İdeal vücut ağırlığında olsanız bile yanlış beslenme de ödeme sebep olur. Fazla karbonhidrat tüketiminden, alkolden, fazla yağlı beslenmekten kaçınmalısınız.
  • Kahve tüketimini günde 2 fincan ile siyah çay tüketimini de günde en fazla 5 bardak ile sınırlandırmalısınız.
  • Tüketime engel bir durum (hamilelik, hipertansiyon, kanser tedavisi vs) yoksa ödem atıcı bitkilerden yardım almalısınız.

Uzman Diyetisyen Didem Yıldız Küçük konu hakkında bilgiler verdi. Serinletirken ödem de atabileceğiniz muhteşem çay tarifleri

KAKULELİ KAHVERENGİ KÜR

  • 2 adet çubuk tarçın
  • 2 adet kakule
  • 1 çay kaşığı tane karabiber
  • 1 adet dilimlenmiş limon
  • 1 çay kaşığı rendelenmiş taze zencefil veya 1 adet kök zencefil
  • 1 adet kök zerdeçal
  • 3 adet karanfil
  • Toplamda 1,5 L su

2 su bardağı kaynayan suya limon dilimleri hariç tüm malzemeleri attıktan sonra ocaktan alıp ağzı kapalı şekilde 15 dakika demlenmeye bırakınız. Demlendikten sonra malzemeleri alıp limon dilimleri ve 1 litre soğuk su ekleyerek en az 1 saat buzdolabında dinlendirdikten sonra gün içerisinde tüketiniz. Haftada 3-4 kez uygulanabilir.

TAZE MEYVELİ YEŞİL KÜR

  • 2 su bardağı su
  • 1 tutam mısır püskülü
  • 1 tutam kiraz sapı
  • 3 adet püre halinde taze kayısı
  • 6 sap maydanoz
  • 1 tatlı kaşığı iri yapraklı yeşil çay
  • 2 adet karanfil

2 su bardağı kaynayan suya malzemeleri attıktan sonra ocaktan alıp ağzı kapalı olarak 10 dakika demleyip süzünüz. Soğuduktan sonra buz parçaları ile tüketilebilir.

RAHATLATAN ÖDEM KÜRÜ

  • 2 su bardağı su
  • 1 çay kaşığı rezene
  • 1 adet çubuk tarçın
  • 1 dilim ananas (püre haline getiriniz)
  • 1 adet kakule
  • 1 tatlı kaşığı papatya çayı

2 su bardağı kaynayan suya malzemeleri atıp ocaktan alınız, ağzı kapalı kapta 15 dakika demleyip süzdükten sonra ister sıcak ister soğumasını bekleyip tüketiniz.

ÖDEM ATICI SMOOTHIE

  • 2 adet salatalık
  • ½ su bardağı sodyumu düşük maden suyu veya su
  • Yarım yeşil elma
  • 6 dal maydanoz
  • 5 çiğ badem

Tüm malzemeleri blendırdan geçirerek diyetisyeninize danışarak bir öğün yerine tercih edilebilir.

ÖDEM ATICI SMOOTHIE 2

  • 2 dilim ananas
  • 2 üçgen dilim karpuz
  • 8 dal maydanoz
  • Yarım limon suyu
  • 1 tatlı kaşığı öğütülmüş keten tohumu

Yarım çay kaşığı boyutunda taze zencefil veya yarım çay kaşığı toz zencefili blendırdan geçirerek diyetisyeninize danışarak bir öğün yerine tercih edebilirsiniz.

Tüm bu tariflerin sağlığınıza uygunluğu, uygulama sıklığı ve miktarı için mutlaka diyetisyeninize danışınız.

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