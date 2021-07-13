Yazın Saç Bakımı Nasıl Yapılır?

Yaz aylarında saçlarımıza farklı bir bakım uygulamamız gerekir. Sıcağın, denizin ve havuz suyunun zararlı etkilerinden nasıl korunacağınızı biliyor musunuz?

Yaz aylarında saçlarımıza farklı bir bakım uygulamamız gerekir. Sıcağın, denizin ve havuz suyunun zararlı etkilerinden nasıl korunacağınızı biliyor musunuz?

Sıcak hava, tuzlu deniz suyu, klorlu havuz suyu derken yaz aylarında saçlarımızı büyük bir işkenceye maruz bıraktığımız doğrudur. Yaz geldikçe saçlarımızı yıpratan ve kurutan etmenler de artıyor. Peki saçlarımızı yazın yıpratıcı etkilerinden nasıl koruyacağız?

Önce temizlik

Saçları temizlemeyle başlamak gerekirse şampuan olarak derinlemesine etkili şampuanlar tercih etmeliyiz. Derinlemesine etkisi olan şampuanlar saçı da saç derisini de güzelce arındırır. Yalnız içeriğinde sülfat bulunan ürünlerden uzak durmak, saçı kurutmamak adına doğru bir tercih olacaktır.

Doğal saç bakımı

Saç maskenizi aksatmayın! İçinde badem yağı, çam terebentini olan hazır maskeleri kullanabileceğiniz gibi, bal ve hindistancevizi yağı ile kendi saç maskenizi kendiniz de yapabilirsiniz. Hindistancevizi yağı saçınızı nemlendirirken, bal onarır ve yumuşatır.

Güneş ışığının fazlası zarar

Zararlı güneş ışınları nasıl ki cildimize zarar veriyorsa saçlarımıza da zarar veriyor. Bu nedenle saçlar için koruyucu spreylerden faydalanabilirsiniz. Fötr şapkalar ve şemsiyeler de direkt güneş ışığına maruz kalmaktan saçlarınızı kurtarır. Direkt güneş ışığına çok fazla maruz kalmamaya dikkat edin.

Deniz ve havuz suyundan sakının

Denize veya havuza girdikten sonra saçlarınızı duru su ile mutlaka durulayıp arkasından saç boylarınıza argan yağı uygulayın. Bu uygulamalar deniz tuzunun ve klorun saçlarınıza zarar vermesini önler. Daha kolay bir yöntem için ise denize veya havuza girmeden önce bir bone kullanabilirsiniz. Bone hem deniz suyundan hem de zararlı güneş ışığından saçlarınızı koruyacaktır.

Hangi ürünü kullandığınız önemli

Saçınıza direkt uyguladığınız krem ürünlere dikkat edin. Kimyasal ürünlerden çok doğal ürünler kullanmanızı, özellikle hindistancevizi yağı, badem yağı, argan yağı gibi doğal yağlar kullanmanızı öneririm. Hazır ürünler kullanmayı tercih ediyorsanız da mümkün olduğunca doğal içerikli olanlarını tercih etmeniz, saçlarınızın yazın zararlı etkilerinden çok daha az etkilenmesine yardımcı olacaktır.