YBH, 6. Meşrubat Kutusu Ayrıştırma Etkinliği düzenleyecek

Yeşil Barış Hareketi (YBH), sosyal sorumluluk projesi “Teneke Çocuk” kapsamında “6. Meşrubat Kutusu Ayrıştırma Etkinliği” düzenleyecek

YBH Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre, etkinlik,18 Şubat Cumartesi günü saat 09:00’da LTB'nin Lefkoşa Sanayi Bölgesi’ndeki araç bakım atölyesi yanındaki biriktirme noktasında gerçekleştirilecek.

Etkinlik kapsamında saat 10:30’da bir de basın toplantısı düzenlenecek.

ARUN firmasının katılımcılara kahvaltı vereceği etkinlik herkese açık olacak.

Geri dönüşüme gönderilecek alüminyum meşrubat kutularından elde edilecek gelirle hastanelerin çocuk bölümlerine katkı yapılacak.

“TENEKE ÇOCUK” projesine gösterilen duyarlılığın her geçen gün artmasının sevindirici olduğu belirtilen açıklamada, meşrubat kutularını atmadan önce herkesin bir kez daha düşünmesi istendi ve “sadece boş bir kutu mu? Bir kez daha düşün!” dendi.