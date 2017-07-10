YBH: “Ayluga gölü kıyısındaki ağaçlar, inşaat için yok ediliyor”

Yeşil Barış Hareketi, Gazimağusa’daki “Özel Çevre Koru Bölgesi” Ayluga Gölü kıyısında ağaçların, inşaat yapmak amacıyla sistematik bir biçimde kesildiğini iddia etti.

Yeşil Barış Hareketi, konuyla ilgili açıklamasında, doğal yaşama ev sahipliği yapması bakımından büyük önem taşıdığı için ‘Özel Çevre Koru Bölgesi’ (ÖÇKB) ilan edilen Mağusa’daki Ayluga Gölü kıyısında bir süreden beridir inşaat yapabilmenin önünü açmak için bölgede bulunan ağaçlar sistematik bir biçimde ikişer-üçer kesilerek yok edildiğini kaydetti. Açıklamada, bu iş yapılırken Çevre Dairesi, Şehir Planlama Dairesi ve belediyeden herhangi bir izin talep edilmediğine işaret edilerek, “Bu alandaki ağaçları ortadan kaldırmak bir ihlal ve istismar örneğidir” ifadeleri kullanıldı.

Ağaçları kurtarmak için tüm ağaçları kapsayan bir yasanın mevcut olmamasının boşluk yarattığı kaydedilen açıklamada, yöneticilerin duyarlılık göstermesi halinde ağaçların yasalarla korunabileceği belirtildi.

Açıklama, şöyle devam etti:

“Bu da çok net olarak göstermektedir ki, yasaların çıkarılması kadar, bu yasaların uygulanması da çok önemlidir. İzinli olsun veya olmasın, küresel ısınmanın yaşam kalitesini olumsuz etkilediği bu çağda, ağaçların bu kadar kolay kesilebiliyor olması ve/veya kesimine bu kadar kolay fetva verilmesi kabul edilemezdir. Kontrolden çıkmış boyutlardaki çarpık yapılaşma uğruna genç ve/veya asırlık ağaçlarımızın göz kırpmadan feda edilebiliyor olması, çevre sevgisi ve çevre bilinci yetersiz, ne kadar umursuz bir toplum olduğumuzu yansıtmaktadır”

Açıklamada, alınacak önlemler ve yapılacak düzenlemelerle ilgili makamların, izinlendirme yaparken, daha duyarlı davranmasını sağlayacak tedbirlerin ivedilikle ve titizlikle yaşama geçirilmesi talep edildi.