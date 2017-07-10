 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 100.756
  • Altın 139,948
  • Dolar 3,6077
  • Euro 4,1150
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKASon Dakika: Türkiye'nin AB müzakereleri askıya alındı

YBH: “Ayluga gölü kıyısındaki ağaçlar, inşaat için yok ediliyor”

» »
YBH: “Ayluga gölü kıyısındaki ağaçlar, inşaat için yok ediliyor”
Yeşil Barış Hareketi, Gazimağusa’daki “Özel Çevre Koru Bölgesi” Ayluga Gölü kıyısında ağaçların, inşaat yapmak amacıyla sistematik bir biçimde kesildiğini iddia etti.

Yeşil Barış Hareketi, konuyla ilgili açıklamasında, doğal yaşama ev sahipliği yapması bakımından büyük önem taşıdığı için ‘Özel Çevre Koru Bölgesi’ (ÖÇKB) ilan edilen Mağusa’daki Ayluga Gölü kıyısında bir süreden beridir inşaat yapabilmenin önünü açmak için bölgede bulunan ağaçlar sistematik bir biçimde ikişer-üçer kesilerek yok edildiğini kaydetti. Açıklamada, bu iş yapılırken Çevre Dairesi, Şehir Planlama Dairesi ve belediyeden herhangi bir izin talep edilmediğine işaret edilerek, “Bu alandaki ağaçları ortadan kaldırmak bir ihlal ve istismar örneğidir” ifadeleri kullanıldı.

Ağaçları kurtarmak için tüm ağaçları kapsayan bir yasanın mevcut olmamasının boşluk yarattığı kaydedilen açıklamada, yöneticilerin duyarlılık göstermesi halinde ağaçların yasalarla korunabileceği belirtildi.

Açıklama, şöyle devam etti:

“Bu da çok net olarak göstermektedir ki, yasaların çıkarılması kadar, bu yasaların uygulanması da çok önemlidir. İzinli olsun veya olmasın, küresel ısınmanın yaşam kalitesini olumsuz etkilediği bu çağda, ağaçların bu kadar kolay kesilebiliyor olması ve/veya kesimine bu kadar kolay fetva verilmesi kabul edilemezdir. Kontrolden çıkmış boyutlardaki çarpık yapılaşma uğruna genç ve/veya asırlık ağaçlarımızın göz kırpmadan feda edilebiliyor olması, çevre sevgisi ve çevre bilinci yetersiz, ne kadar umursuz bir toplum olduğumuzu yansıtmaktadır”

Açıklamada, alınacak önlemler ve yapılacak düzenlemelerle ilgili makamların, izinlendirme yaparken, daha duyarlı davranmasını sağlayacak tedbirlerin ivedilikle ve titizlikle yaşama geçirilmesi talep edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Bir gecede iki ölümlü kaza!10 Temmuz 2017 Pazartesi 08:34
  • Yine kaza, yine ölüm! Yol trafiğe kapatıldı...09 Temmuz 2017 Pazar 22:41
  • Turizm ve Çevre Bakanlığı Gaziantep'te “KKTC'Yİ Tanıtım Şöleni” düzenledi09 Temmuz 2017 Pazar 15:58
  • “Görüşmelerin bundan sonra iki devlet esasında yapılması yönünde karar alınsın”09 Temmuz 2017 Pazar 15:56
  • Videolu: Kaplumbağayı ihbar ve itfaiye kurtardı09 Temmuz 2017 Pazar 14:48
  • Karadeniz Kültür Derneği'nden konferans yorumu09 Temmuz 2017 Pazar 13:26
  • Benli Avrupa'ya seslendi: Bizi denetleyin, yol gösterin09 Temmuz 2017 Pazar 11:40
  • Bir günde 3 yangın birden!09 Temmuz 2017 Pazar 11:24
  • Otellerde doluluk %80'lerde08 Temmuz 2017 Cumartesi 11:28
  • Basın-Sen: “Bu son şanstır söylemlere katılmıyoruz”07 Temmuz 2017 Cuma 18:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti