YBMO:İnönü Meydanı’nda buluşalım

Yerbilim Mühendisleri Odası bir açıklama yayınladı:

İRADE, DEMOKRASİ, ÇÖZÜM VE BARIŞ TALEBİ İÇİN

İNÖNÜ MEYDANI’NDA BULUŞALIM.

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB) bağlı Yerbilim Mühendisleri Odası (YBMO) bilimin rehberliğine ve hukukun üstünlüğü ilkesine yürekten inanan Kıbrıslı Türk yerbilimcilerin örgütlendiği demokratik bir kitle örgütüdür.

Son dönemlerde artan bir şekilde ve her alanda Kıbrıslı Türklerin iradesi sistematik bir şekilde yok sayılmaya çalışılmaktadır. Özellikle kendi özgür irademizle yönetme mücadelesi verdiğimiz kurumlarımızın, bilim ve evrensel hukuk ilkelerinin ışığında aldığı kararların yurtdışı kaynaklı tehdit ve hakaretlerle karşı karşıya kalması artık bardağı taşıran son damla olmuştur. Böylesi bir anlayış, ne hukukun gelişmesine ne de toplumumuzun bilimsel temeller üzerinde demokrasisinin yükselmesine katkı sağlar.

İçerisinde yaşadığımız coğrafyamızın bugün için, belki de hiç olmadığı kadar barışa ihtiyacı vardır. Kıbrıs Toplumu ve adamızın geleceği ise Çözümde, Barışta ve Birleşik bir Kıbrıs’tadır. Odamız kurulduğu ilk günden itibaren bu inançtan hiçbir zaman vazgeçmemiştir. Bugünde yönetim kurulumuz bize bırakılan mirasa sahip çıkarak ayni kararlılığı tereddütsüz bir şekilde sergilemektedir.

İrade, Demokrasi, Çözüm, Barış ve Refah içerisinde yaşayan bir toplum talebi için Yerbilim Mühendisleri Odası olarak, Bu Memleket Bizim Platformu tarafından 24 Nisan 2021 Cumartesi günü düzenlenecek etkinliğine destek veriyoruz.

Üyelerimizi ve toplumumuzu pandemi kurallarına uyarak İNÖNÜ MEYDANI’na katılmaya ve destek olmaya davet ediyoruz.

Yerbilim Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu (a)

Oda Başkanı

Oğuz Vadilili