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YDK Gözlem ve Araştırma Kulübü, Dr. Fazıl Küçük Müzes'ini ziyaret etti

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YDK Gözlem ve Araştırma Kulübü, Dr. Fazıl Küçük Müzes'ini ziyaret etti
Yakın Doğu Koleji Gözlem ve Araştırma Kulübü öğrencileriyle birlikte Kıbrıs Türk Halkı’nın özgürlük ve varoluş mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük’ün Lefkoşada bulunan Dr. Fazıl Küçük Müzesi’ni ziyaret etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ev Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, söz konusu ziyarette öğrenciler, Dr. Fazıl Küçük’ün çalışma odası ile muayenehanesinin bulunduğu ve özel eşyalarının sergilendiği müzeyi gezdi. Dr. Fazıl Küçük hakkında bilgiler aldı, Dr. Küçük’ün hayatının anlatıldığı belgeseli izledikleri belirtildi.

Dr. Fazıl Küçük Müzesi sorumlusu Ayfer Aslan öğrencilere hitaben yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk toplumunda önemli yeri olan Dr. Fazıl Küçük’ün hayatı hakkında bilgiler aktarırken, Dr. Fazıl Küçük’ün Kıbrıs Türk tarihinde önemli yeri olduğunu bunun yanında bir dönem Kıbrıs Türk toplumuna önderlik yaptığını ifade etti. Aslan, ayrıca Dr. Küçük’ün sahibi olduğu Halkın Sesi gazetesinin Kıbrıs Türk halkının sesi olduğunu vurguladı.

Dr. Küçük’ün İzleri Gelecek Nesillere Aktarılmalı…

Yakın Doğu Koleji Tarih, Gözlem ve Araştırma Kulübü sorumlu öğretmenleri  Mete Özseser ile Keziban Demirelişçi “Dr. Küçük’ün toplumumuz için önemli biri olduğunu;  öğrencilerinin bu ziyaret ile Kıbrıs Türk toplum liderlerinden Dr. Fazıl Küçük’ü tanıma, anlama ve öğrenilmesi adına çok faydalı bir gezi olduğunu vurguladılar.

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