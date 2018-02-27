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YDK Halk Dansları Öğrencilerine Kamp Düzenledi…

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YDK Halk Dansları Öğrencilerine Kamp Düzenledi…
Yakın Doğu Koleji, halk dansları ekibi Lapta Gençlik Kampı’nda üç günlük kamp düzenledi. 

Yakın Doğu Koleji Halk Dansları eğitmenleri Gamze Bensel ve Üney Bensel organizatörlüğünde düzenlenen ve 22 öğrencinin katılım gösterdiği kampta çalışmalar yapan öğrenciler, birbirleriyle daha fazla kaynaşma fırsatı buldular. Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, kampta halk dansları ekibinin yanı sıra, Yakın Doğu Koleji lise tiyatro ekibi de sorumlu öğretmenleriyle birlikte kamptaki ekibe katılarak Mart ayında sahneleyecekleri tiyatro oyunu için çalışma yaptıkları belirtildi..

Halk Oyunları Sorumluluk Duygusunu Geliştiriyor…
Halk oyunları etkinliğinin çocukların sorumluluk duygularını geliştirdiğini ifade eden eğitmen Gamze Bensel, disiplin, özgüvenin oluşması ve sayısal zekanın gelişmesine de olumlu etkileri olduğundan söz etti.
Eğitmen Bensel, “Çocukların aynı müzikte, aynı hareketleri yaparak aynı sesi çıkarmaları, toplu halde el ele tutuşmaları, komutla hareket etmeleri, onların tamamen bütünleşmelerini ve birlik içinde oyun bitene kadar dikkati kaybetmeden organize olmalarını ve kurallara uymalarını sağlıyor. Kullanılan malzemeleri koruyup kollamaları dahi bir sorumluluk duygusudur. Özgüvenin oluşmasında da halk oyunları dersinin etkisi büyüktür. Yapılan takım çalışmaları, içine kapanık ya da dikkati daha az olan çocukların sosyalleşmelerine yardımcı de olur. 
Hep birlikte çıkarılan bir gösteri, öğrencilerde “başardım” duygusunun açığa çıkmasını ve “daha iyisini yapabilirim” şeklinde motive olmalarını sağlar” ifadelerini kullandı.
Sayısal zekanın gelişmesinde de halk oyunlarının önem taşıdığına vurgu yapan Gamze Bensel, “Ritim duygusunun gelişmesi, öğrencilerin okuldaki diğer derslerine olumlu etki eder. Dikkatlerini daha kolay toplamalarını sağlar. 
Ritmi yakalayan öğrenciler grup çatısı altında bir olmayı ve grupla hareket etmeyi öğrenirler. Bireysel anlamda kendilerini ifade etme yetenekleri de artar” şeklinde konuştu. 

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