YDK Öğrencisi IGCSE Sosyoloji Sınavında Kıbrıs’ta En Yüksek Puanı Aldı...

Yakın Doğu Koleji öğrencisi Özten Kıvılcım, 10. sınıfta girmiş olduğu IGCSE Sosyoloji sınavından Kıbrıs genelinde en yüksek puanı A* alarak okulu ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gururu oldu.

Elde edilen bu başarıyla Yakın Doğu Koleji yabancı dildeki akademik başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlşkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Koleji öğrencisi Özten Kıvılcım, Güney Kıbrıs’ta 15 Ocak 2018 Pazartesi günü yapılacak Outstanding Cambridge Learner Awards Ceremony (Önde Gelen Cambridge Öğrenci Ödülleri Töreni) ile başarı belgesini alarak, Cambridge Assessment International Education tarafından ödüllendirilecek.

Elde edilmesi zor bir başarıya imza atan Özten Kıvılcım için Yakın Doğu Kolejinde bir tören düzenlendi. Törende arkadaşlarından ve öğretmenlerinden de tebrik kabul eden Kıvılcım, dakikalarca alkışlandı.

“Bu Başarı Bizim İçin Sürpriz Değil, Gururdur…”

Ders öğretmeni Fahriye Yeliz Köroğlu, çok düzenli ve disiplinli bir çalışma sistemi ile hazırlandıkları sınavı anlılarının akıyla ve en iyi sonuçla başarmış olmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Bu sonucun kendileri için sürpriz olmadığını belirten Yeliz Köroğlu, “Öğrencimiz, İngiltere’de Economics and Politics alanında eğitim almayı planlamaktadır. Okul kurslarına sürekli gelerek ve söylenen en ufacık detayı dahi atlamayarak bir sene boyunca çok çalıştı. Bu sonuç bizim için sürpriz değildi. Emeğimizin karşılığını aldık. Öğrencimi de, her türlü desteği veren okulumu da, koordineli çalıştığım diğer bölüm arkadaşlarımı da kutluyorum” ifadeleriyle mutluluğunu anlattı.

Başarının Temeli Disiplinli Çalışma…

Tören sonrası açıklama yapan Okul Müdürü Işılay Arkan da, “Kurslarımızın ne derece başarılı olduğunu, disiplinli çalışmayla elde edilemeyecek başarı olmadığını bir kez daha kanıtlamış olduk” dedi.

Okul Müdürü Arkan, “10. sınıfta elde edilen bu büyük başarı için öğrencimi ve ders öğretmenini kutlarım. GCE Arts Bölümümüzün başarıları her geçen gün artmaktadır. Her alanda yakaladığımız bu başarılar bizleri çok mutlu etmektedir” ifadelerini kullandı.

Yakın Doğu Kolejinin, her zaman her alanda en başarılı, kökleri çok sağlam ve vizyonu çok geniş bir okul olduğunu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti eğitiminde ispatlamaya devam edeceğini anlatan Arkan, bu başarıların yalnızca bir okul için değil bir ülke için de çok önemli olduğunu ve adlarını eğitime sağladıkları katkılarla duyurmaya devam edeceklerini söyledi.