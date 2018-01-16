YDK öğrencisi kompozisyon yarışmasında 1. oldu

Yakın Doğu Koleji, özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün ölüm yıldönümü nedeniyle Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Vodafone işbirliğinde, düzenlenen Dr. Fazıl Küçük Liselerarası Kompozisyon Yarışmasında birincilik ödülüne layık görüldü

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, “Yarınlar; sosyal adaleti, insan haklarını, sosyal-ekonomik yapıyı inşa etmeye muvaffak olanlarındır” konulu kompozisyon yarışmasında, Yakın Doğu Koleji 9. sınıf öğrencisi Meryem Şensoy Tavukçuoğlu’nun, “Gençlik Gözünde Dr. Fazıl Küçük” isimli kompozisyonla birinci geldiği belirtildi..

Yarışmada dereceye giren öğrencilere Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığında gerçekleştirilen ödül töreniyle plaket takdim edildi.

Başarı takdir edildi

Yarışmada birincilik ödülünü alan Meryem Şensoy Tavukçuoğlu, Yakın Doğu Kolejinde gerçekleştirilen Dr. Fazıl Küçük’ü anma töreninde de “Gençlik Gözünde Dr. Fazıl Küçük” kompozisyonunu okuyarak, takdir topladı. Okul Müdürü Işılay Arkan, idareciler, öğretmen ve öğrenciler tarafından büyük alkış aldı.

“Liderler anlaşılmak ve izinden gitmek içindir”

Okul Müdürü, Işılay Arkan, liderlerin, anlaşılmak ve izinden gidilmek için olduğunu ifade ederek, Dr. Fazıl Küçük’ü anlatırken Meryem Şensoy Tavukçuoğlu’nu onu çok iyi anlayıp, değerlendirdiği için tebrik etti.

Okul Müdürü Arkan, “Dr. Fazıl Küçük de, Rauf R. Denktaş da Kıbrıs Türk Toplumu için önemli iki liderdir. Onları anlamak, ülkülerini benimsemek ve sağduyuyla yaklaştıkları meseleleri özümseyip, devam ettirmek Kıbrıs Türkü’nün boynunun borcudur” dedi.

Öğrencilere tarih bilinci aşılanıyor

Türk Edebiyatı öğretmenlerinden Hakan Kaplan ise, tarih bilincini iyi aşılayan, yazmayı okumayı, araştırmayı seven öğrenciler yetiştiren bir okul olduklarını ifade ederek, elde edilen başarının okul başarısı olduğunu söyledi.

Hakan Kaplan, “Öğrencilerimizin kazandığı bu ve bunun gibi başarılar, sağlam bir alt yapının ürünüdür. 6. sınıftan hatta ilkokuldan beri Yakın Doğulu olan öğrencilerimiz öğretim hayatlarının bir yerinde mutlaka kendilerine verilen emeğin dönütünü alıyorlar” diyerek başarılarının büyük bir vizyonun getirisi olduğunu ifade etti.

