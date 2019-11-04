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YDK öğrencisi Özkul, IGCSE sınavında dünya birincisi oldu

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Yakın Doğu Koleji Öğrencisi Ada Özkul IGCSE Türkçe Sınavında Dünya Birincisi…
YDK öğrencisi Özkul, IGCSE sınavında dünya birincisi oldu

Yakın Doğu Koleji 10N Fen sınıfı öğrencisi Ada Özkul, IGCSE sınavları çerçevesinde Türkçe dalında yapılan sınavda dünya genelinde en yüksek puanı alarak dünya birincisi oldu.

 

Yakın Doğu Kolejinden verilen bilgiye göre, Ada Özkul dünya genelinde 100’den fazla ülkede uygulanan ve milyonlarca öğrencinin katıldığı IGCSE Türkçe sınavında, İngilizceden Türkçeye, Türkçeden İngilizceye makale çeviriminde en yüksek notu alarak 'Dünya Birinciliği' elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

 

Akademik yetkinliğin kanıtı olarak kabul edilen olan IGCSE sınavlarında Türkçe dalında aldığı puanla İngilizce ve Türkçe kelime bilgisi ile diğer öğrencilerin önüne geçmeyi başaran Ada Özkul, dünya çapında en çok tanınan ve kabul gören sertifikasını, 12 Aralık 2019 tarihinde Pearson-Edexcel tarafından düzenlenecek “Outstanding Pearson Learner Awards” töreninde alacak.

 

Kazanılan Başarılar Gurur Verici…

Yurtdışı eğitim olanaklarından yararlanmak isteyen öğrencilerin katıldığı IGCSE programında Yakın Doğu Kolejinin yıllardır önemli başarılara imza attığını ifade eden Okul Müdürü Asım İdris, kazanılan başarıların gurur verici olduğunu söyledi.

 

IGCSE derslerinin bilgiyi hatırlama, sorun çözme, inisiyatif alma, ekip çalışması ve sorgulama becerileri kazanma gibi yaşam için gerekli eğitsel becerileri geliştirmesiyle tanındığına vurgu yapan Okul Müdürü İdris, bu sınavlarda elde dilen başarıların öğrenciler için onur, okul içinse büyük bir prestij olduğunu ifade etti.

 

Yakın Doğu Kolejinin her yıl sınavlarda yüzde yüz başarılar elde edilen dile getiren İdris, “Bu gurur verici başarılar iyi bir standartta olduğumuzun göstergesi. Öğrencilerimiz ulusal ve uluslar arası müfredatları öğreniyorlar. Öğrencilerle grup çalışması yaptığımız gibi bire bir çalışmalarda yapıyoruz. Başarılar tesadüf değil, yetkin öğretmen kadromuz ve disiplinli çalışma yanında bir ekip çalışması ve sistemleşmiş bir okulun dışa yansıması olarak görüyoruz. Türkçe O’level sınavında dünya birinciliği elde eden öğrencimiz Ada Özkul’u özverili ve disiplinli çalışmaları sonucu elde ettiği başarıyı kutluyorum” diye konuştu.

 

Başarı Büyük Bir Çalışma ve Adanmışlıkla Elde Ediliyor…

Yakın Doğu Koleji Yabancı Diller Bölüm Başkanı Nezire Dahlameroğlu, dünyanın her yerinde yükseköğrenim kurumlarına girişte güvenilir bir kaynak olarak bilinen ICGSE sınavlarında Ada Özkul’un Türkçe dalına birincilik başarısının Yakın Doğu Kolejine ait olduğunu söyledi.

 

10.sınıftan itibaren öğrencilerin IGCSE sınavına katıldığını belirten Dahlameroğlu, öğrencilerin bu sınavlara hazırlanırken yıl içerisinde birçok deneme sınavına girdiklerini, İngilizce dil eğitiminde öğrencinin öncelikle kendi diline olan hâkimiyetinin önem taşıdığını ve Türkçe Bölümüyle koordineli çalıştıklarını dile getirdi.

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İngilizce eğitiminde amaçlarının akıcı ve etkin bir şekilde İngilizce iletişim kurma becerisi sağlamak olduğunu ifade eden Dahlemeroğlu, İngilizce Bölümünün bilgi ve kaynak açısından uzun yılların bilgi birikimine sahip olduğunu, deneyimli öğretmen ve idareci kadrosunun fedakarca çalışması sonucu öğrencilerin yetiştirildiğini ifade etti.

 

Meslek Hayatımda Gururların En Büyüğünü Yaşadım…

İngilizce ders öğretmeni Özge Avşaroğlu ise yaptığı açıklamada, öğrencisi olan Ada Özkul’un bu meşakkatli yolda yılmadan özverili bir şekilde çalışarak yüzlerce öğrenci arasından IGCSE Turkish O’level sınavında dünya birincisi geldiğini ifade etti.

 

Ada Özkul’un, Yakın Doğu Kolejinin akademik birinciliklerine bu yıl bir yenisini daha eklediğini belirten Avşaroğlu, “Öğrencim Ada bana meslek hayatımda gururların en büyüğünü, en güzelini yaşattı. Bu gurur verici başarısından dolayı öğrencim Ada’yı tebrik eder, başarılarının devamını dilerim” şeklinde konuştu.

 

Beklenen Bir Başarı…

Türkçe ders öğretmeni Necibe Arabulucu da yaptığı açıklamada Ada Özkul’un, Türkçeyi düzgün kullanan, kelime hazinesi oldukça zengin, duygu ve düşüncelerini ifade etmekte başarılı, hayal gücü yüksek ve bunu kelimelere fevkalede güzel yansıtabilen bir öğrenci olduğunun altını çizerek, “Başarısı benim için sürpriz değil, beklediğim bir başarıdır” dedi.

 

İnanmak Başarıyı Getirdi…

IGCSE sınavının Türkçe dalında en yüksek notu alarak dünya birinciliği elde eden Ada Özkul da, “Başarımı borçlu olduğum İngilizce öğretmenlerime özellikle de iki yıldır ders öğretmenim olan Özge Hocam’a çok teşekkür ederim. Öğrencilerinin öğrenmelerinin ve farkındalıklarının en üst noktaya ulaşması için bir ortam sunan Yakın Doğu Kolejinde aldığım nitelikli eğitim ve daha çok analiz ve sentez metotları kullanılan çalışma programı yanında kitap okumak, verilen ödevleri yapmak ve inanmak bu başarıyı getirdi. Bana inanan ve bu mutluluğu benimle paylaşan okuluma çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

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