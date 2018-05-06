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YDK Son Sınıf Öğrencileri Yuvadan Uçmaya Hazırlanıyor…

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Yakın Doğu Kolejinden 2017 - 2018 eğitim öğretim yılında mezun olacak olan 12. sınıf GCE ve ÖSS öğrencilerine sabah toplantısında sürpriz bir veda etkinliği düzenlendi.  
YDK Son Sınıf Öğrencileri Yuvadan Uçmaya Hazırlanıyor…

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Kolej İdaresinin organize ettiği veda etkinliğinde, öğrencilerin hep bir ağızdan söyledikleri şarkılar, izleyen tüm öğretmen, idareci ve öğrencilere duygu dolu anlar yaşattı. Etkinlikte 12. sınıf öğrencileri adına bir öğrenci öğretmenlerine ve arkadaşlarına bir veda konuşması yaptı. Sevinç ve hüznün hakim olduğu törenin ardından, okul idaresi tarafından 12. sınıf öğrencilerine kahvaltı verildi. Öğretmen ve öğrencilerin bir arada yaptıkları kahvaltı esnasında anı fotoğrafları çekildi.  Mezun olacak olmanın heyecanını yaşayan öğrenciler, arkadaşları ve öğretmenleriyle unutulmaz anlar yaşadılar.

Hüzünle Karışık Mutluluk Yaşandı…
Yakın Doğu Koleji Müdürü Işılay Arkan etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, mezun olan öğrencilere ileriki hayatlarında başarılar dileyerek onları bugünlere kadar yetiştiren velilere ve eğitim ve öğretim kapsamında eğitim veren öğretmenlere teşekkür etti. Arkan, her biriyle uzun yıllar birlikte, başarılarına, mutluluklarına ve hüzünlerine ortak oldukları öğrencilerinin bu irfan yuvasından uğurlanma vaktinin yaklaşmış olmasının her yıl olduğu gibi bu yıl da kendilerine hüzünle karışık bir mutluluk yaşattığını ifade ederken, her zaman Yakın Doğu Ailesi olarak öğrencilerinin yanında olduklarını ve başarılarını takip edeceklerini belirtti.

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