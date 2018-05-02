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YDK'da Burslu Öğrenim Fırsatı

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2018-2019 Burs Sıralama Seviye Tespit ve Giriş Sınavı 2 Haziran’da Yapılacak…
YDK'da Burslu Öğrenim Fırsatı

Yakın Doğu Koleji, 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı Burs Sıralama, Seviye Tespit ve Giriş Sınavı’nın 2 Haziran 2018 tarihinde yapacağı bildirildi. Sınav sonucunda öğrencilere Dr. Suat Günsel Bursu, Tam Eğitim Bursu, Yarım Eğitim Bursu, Çeyrek Eğitim Bursu ve kayıt hakkı verilecek.

Yakın Doğu Koleji’nden verilen bilgide, sınavın 2 Haziran 2018 Cumartesi günü, Yakın Doğu Koleji Ortaokul Binası’nda saat 09.00’da iki oturumda yapılacağı belirtildi. Sınavın birinci oturumunda 35 Matematik, 8 Fen Bilgisi ve 7 Sosyal Bilgiler sorusu, ikinci oturumunda ise 35 Türkçe, 15 İngilizce sorusu olmak üzere toplam 100 soru sorulacak. Sınav konuları,  2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı’nın ilkokul müfredatının tümünü kapsayacağı belirtildi. Geçmiş yıllara ait sınav sorularına ise nec.k12.tr adresinden ulaşılabileceği kaydedildi.

Kayıtlar Başladı…
Sınav kayıtları 2 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında Yakın Doğu Koleji Ortaokul Binası Sekreterliği’nden yapılabilecek. Sınav kaydı için aday öğrencinin, beşinci sınıfta okuduğunu belgeleyen öğrenci belgesi, sınav kayıt ücreti 100 Türk Lirası ile bir adet fotoğrafı gerekiyor. 

Velilere Yönelik Bilgilendirmeler Yapılacak
Yakın Doğu Kolejinin eğitim sistemi, giriş sınavı, burs sistemi, vizyonu, aktiviteleri, sportif ve akademik başarıları hakkında daha detaylı bilgi almak isteyen aday öğrenci velileri, hafta içi 08.30 - 16.00 saatleri arasında kolej idaresinden veya (0392) 2236464- (5161)- (5355) no’lu telefonlardan arayarak bilgi alabilirler veya nec.k12.tr internet adresinden her türlü bilgiye ulaşabilirler.

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