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YDK’da “Çocuk Kitapları Haftası” renkli etkinlikle kutlandı

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YDK’da “Çocuk Kitapları Haftası” renkli etkinlikle kutlandı
Yakın Doğu Koleji, “Çocuk Kitapları Haftası” ve “Atatürk Haftası” kapsamındaçocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak ve kitap sevgisini artırmak amacıyla afiş yarışması düzenledi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, okul ve sınıf kitaplıklarını zenginleştirmek, ders kitaplarından farklı kitapları okutmak,yeni çıkan yayınları takip etmek ve çocuk kitabı yazarlarını tanıtmak amacıyla ortaokullar arasındadüzenlenen yarışmada, öğrenciler kitap okuma alışkanlığının yararları ve kitap sevgisini anlatan afişler tasarladıkları belirtildi..
Okul girişinde sergilenen tüm eserler arasından seçilen afişlerden Sıla Pelit (6Y) birinci, Nuray Erkan (6C) ikinci ve Ferihan İnce (6C) üçüncü geldi.

Öğrencilere Kitapları Sevdirmek Amaçlanıyor…

Yakın Doğu Koleji Müdürü Işılay Arkan konuyla ilgili olarak, Çocuk Kitapları Haftası’nın tarihini ve okullarında kutlama amaçlarını anlattı.
Işılay Arkan:“Amerikan İzcileri Kitaplık Yöneticileri”nin ilk kez 1917 yılında bir kitap haftası düzenleme kararı almalarının ardından aydınların, yazarların ve yayıncıların bu öneriyi benimsenmesi ile birlikte 1919 yılından itibaren kasım ayının ikinci haftası dünyanın bir çok uygar ülkesinde “Kitap Haftası” olarak kabul edildi. Bu haftadaha sonra bizde de “Çocuk Kitapları Haftası” olarak kutlanmaya başladı. Bu haftanın Yakın Doğu Kolejinde çeşitli etkinliklerle düzenlenme amacı olarak; öğrencilerekitap okuma sevgisi kazandırmak, anne ve babaları, çocukları için kitap almaya yönlendirmek, çocuklara, evlerinde, kendi kitaplıklarını kurmaya teşvik etmek, çocuk kütüphanelerinin sayısını artırmaktır” şeklinde konuştu.

Kütüphane Vurgusu Yapıldı…

OkulMüdürü Arkan ayrıca, kitap okumanın geliştirdiğini ifade ederek, kütüphanelerin önemine değindi. Arkan, “Her tür kitabı kolaylıkla bulabileceğimiz kütüphaneler bizleri beklemektedir. Özellikle Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphanesi her zaman öğrencilerimizin ulaşacağı uzaklıktadır. Dolayısıyla ödünç kitap veren kütüphanelerimizi sık sık ziyaret etmeli; haftada en az iki-üç kitap okumalıyız” dedi.

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