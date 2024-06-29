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YDK'dan 169 mezun

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30’uncu yaşını kutlayan Yakın Doğu Koleji, bu yıl verdiği 169 mezununu, ilk mezunlarının da katıldığı görkemli bir törenle MOE Sahne’de uğurladı
YDK'dan 169 mezun

30’uncu yaşını kutlayan Yakın Doğu Koleji, bu yıl verdiği 169 mezununu, ilk mezunlarının da katıldığı görkemli bir törenle MOE Sahne’de uğurladı

Yakın Doğu Koleji’nin MOE Sahne’de düzenlediği mezuniyet töreninde, aralarında Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’in de yer aldığı ilk mezunları alana, “Okulumuz 30 yaşında! Mezun olduk kopmadık” yazan pankart taşıyarak girdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk özel koleji olan Yakın Doğu Koleji, 30’uncu yaş kutlamalarını mezuniyet coşkusu ile birleştirdi. Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde bulunan, MOE Sahne’de gerçekleştirilen törende coşku ve gurur bir arada yaşandı.

Bu yıl mezun olan 169 öğrencinin, aileleri ve öğretmenleri ile birlikte başarılarını kutladığı gecede, Yakın Doğu Koleji’nin ilk mezunları da katılarak okullarının 30’uncu yaşını kutladı. Aralarında Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’in de yer aldığı ilk mezunlar, kortej oluşturarak alana, “Okulumuz 30 yaşında! Mezun olduk kopmadık” yazan pankart taşıyarak girdi.

ydk,-mezuniyet-toreni-(10).jpgAkademik ve Sportif Başarılar Onurlandırıldı

Tören sırasında, matematik ve fen alanında gerçekleştirilen uluslararası sınavlarda, Dünya ve Avrupa birinciliği elde eden 4 öğrencinin başarıları onurlandırıldı. Ardından, İngilizce dil yeterliliğini ölçen, ayrıca üniversite kabullerinde önemli bir yere sahip olan, IELTS ve SAT sınavında üstün başarı gösteren 19 öğrencinin sertifikaları takdim edildi. Ayrıca KKTC ve Türkiye’de gerçekleştirilen spor müsabakalarında yıl içerisinde rekor kıran öğrenciler ile şampiyonluk elde eden takımların başarıları da takdim edilen sertifikalar aracılığıyla bir kez daha kutlandı.

Bu yıl KKTC’de 9 branşta şampiyon olan Yakın Doğu Koleji sporcuları, 12 branşta ise ikincilik elde etti. Basketbol ve Hentbol takımları Türkiye’de düzenlenen müsabakalara katılarak ilk sekize ismini yazdırdı.  Okullarına toplam 24 kupa kazandıran Yakın Doğu Koleji sporcuları, elde ettikleri başarı sayesinde tüm eğitimci ve velilere gurur yaşattı.

Dr. Suat Günsel Bursu almaya hak kazanarak gelecek yıl Yakın Doğu Kolejinde eğitim görecek olan 19 öğrencinin sertifikaları da mezuniyet töreni sırasında, Girne Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Üyesi Doç. Dr. Cemre S. Günsel Haskasap tarafından takdim edildi.

Dr. Suat Günsel Bursu alarak kolej eğitimlerini tamamlamış olan öğrencilerden Defne Öz ve Nehir Hınçal okul birinciliğini paylaşırken, Nikita Gordeev ise okul üçüncüsü olarak diplomalarını aldı. Canlı müzik, DJ performansı ve havai fişek gösterileriyle törende renkli anlar yaşandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törenin açılış konuşmalarını ise Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ve Yakın Doğu Koleji Müdürü Ömer Özkan yaptı. İlk mezunlar adına, 1998-1999 dönemi mezunu Çağrı Kalfaoğlu konuştu. Okul birinciliğini paylaşan Defne Öz ve Nehir Hınçal ile okulunu üçüncülükle tamamlayan Nikita Gordeev ise tüm arkadaşları adına duygularını dile getirdi. Konuşmaların ardından geleneksel ‘Bayrak Devir Teslimi’ gerçekleşti. Törende; Türkiye Bayrağı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayrağı ve Yakın Doğu Koleji Flaması, gelecek öğretim yılının son sınıf öğrencilerine alkışlarla devredildi.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Okulumuzun ilk mezunları ile günün mezunlarının yan yana olması; Yakın Doğu Koleji’nin köklü geçmişini ve güçlü geleceğini simgeliyor.”

Kendisi de Yakın Doğu Koleji’nin ilk mezunları arasında yer alan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Yakın Doğu Koleji’nin kurulma amacının; “Ülke çocuklarını, çağın gerektirdiği vasıflarla donatarak ülkemizi ve insanımızı geleceğe taşıyacak nesiller yetiştirmek” olduğunu vurguladı. Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Okulumuzun ilk mezunları ile günün mezunlarının yan yana olması; Yakın Doğu Koleji’nin köklü geçmişini ve güçlü geleceğini simgeliyor” ifadelerini kullandı.

Mezun öğrencilere seslenen Prof. Dr. Günsel, “Burada sadece bilgiyle donatılmadınız; aynı zamanda topluma ve gelecek nesillere karşı taşımanız gereken sorumluluk bilinciyle de yetiştiniz. Sizler artık Yakın Doğu Koleji mezunları olarak, bu büyük ailenin bir parçasısınız. Birbirinizden asla kopmayın. Sizlerden beklentimiz, aldığınız bu güçlü eğitimle kendinizle birlikte; topluma da değer katmanızdır. Unutmayın ki, sizlerin başarısı bizlerin en büyük gurur kaynağıdır” dedi.

Doç. Dr. Cemre Günsel Haskasap: “Öğrencilerimizin, uluslararası sınavlarda elde ettiği dünya ve Avrupa dereceleri ile şampiyonluklar ve rekorlarla dolu sportif başarılar, sahip olduğumuz köklü eğitim geleneğinin bir sonucudur.”

Yakın Doğu Oluşumu’nun ilk ve orta eğitimden de sorumlu Mütevelli Heyeti Üyesi Doç. Dr. Cemre Günsel Haskasap ise 30’uncu yaşını kutlayan Yakın Doğu Koleji’nin sahip olduğu köklü eğitim geleneğini, Dr. Suat Günsel Girne Koleji ve Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji ile Girne ve Gazimağusa bölgelerine de taşıdıklarını vurguladı. Bugüne kadar verdikleri yüzlerce mezunun, bugün pek çok meslek grubunda büyük başarılara imza atan etkili bireylere dönüştüğünü söyleyen Doç. Dr. Cemre Günsel Haskasap, “Öğrencilerimizin, 2023-2024 eğitim döneminde uluslararası sınavlarda elde ettiği dünya ve Avrupa dereceleri ile şampiyonluklar ve rekorlarla dolu sportif başarılar, sahip olduğumuz köklü eğitim geleneğinin bir sonucudur. Başarılarımızı ileriye taşımak için çalışmaya ve geleceğin nesillerini dile hakim, özgüvenli ve çağın gerektirdiği vasıflarla donanmış bireylere dönüştürmeye devam edeceğiz” dedi.

Ömer Özkan: “Öğrenmeye, büyümeye ve dünya üzerinde olumlu bir etki yaratmaya devam edin. Yolunuz açık, geleceğiniz parlak olsun.”

Yakın Doğu Ortaokulu Müdürü Ömer Özkan ise öğrencilerin başarılarını kutlayarak, bu başarıda büyük emeği olan öğretmenler ve ailelere teşekkür etti. Yakın Doğu Kolejinin 30 yıllık başarısını hatırlatarak, hedeflerine ulaşmada planlama ve programlamanın önemini vurgulayan Ömer Özkan, “A-Level Matematik sınavında dünya birinciliği elde ettiğimiz bu güzel akademik yıl; emek ve azmin ne kadar değerli olduğunun en somut örneğidir. Yine bu yıl; ILS Matematik ve Fen sınavlarında elde ettiğimiz dört Avrupa birinciliği bizleri gururlandırmış ve okulumuz başarılarını taçlandırmıştır” dedi. Bu başarıların, okulun bilimsel alanda ne kadar güçlü bir eğitim verdiğinin göstergesi olduğunu söyleyen Ömer Özkan, “Bilimin ışığında ilerleyen gençlerimizin, gelecekte de büyük işler başaracaklarına olan inancımız tamdır” dedi.

Nelson Mandela’nın “Eğitim, dünyayı değiştirmek için kullanabileceğiniz en güçlü silahtır” sözünden ilham alan Özkan, öğrencilerin aldıkları eğitimle dünyayı daha iyi bir yer haline getirebilecek bilgi ve becerilere sahip olduklarını vurguladı. Özkan, konuşmasını “Öğrenmeye, büyümeye ve dünya üzerinde olumlu bir etki yaratmaya devam edin. Yolunuz açık, geleceğiniz parlak olsun” ifadeleriyle sonlandırdı.

Çağrı Kalfaoğlu: “Yakın Doğu Koleji’nin ilk öğrencileri olmanın heyecanını 30 yıldır yaşıyoruz.”

Yakın Doğu Koleji’nin ilk mezunları adına konuşan 1998-1999 mezunu Çağrı Kalfaoğlu ise Yakın Doğu Koleji’nin ilk öğrencilerinden olmanın ayrıcalığını 30 yıldır yaşadıklarını ifade etti. “İlkler zordur, bilinmezdir ama heyecan vericidir. İşte bizler de KKTC’nin ilk özel koleji olan Yakın Doğu Koleji’nin ilk öğrencileri olmanın heyecanını 30 yıldır yaşıyoruz” diyen Kalfaoğlu, “Yakın Doğu Koleji’nde öğretmenlerimizden aldığımız eksiksiz ve kaliteli eğitim, bizi biz yaptı, bizi kocaman bir aile yaptı” ifadelerini kullandı.

Özellikle KKTC’de öncü olmanın büyük bir cesaret ve vizyon gerektirdiğini belirten Kalfaoğlu, “Ne mutlu Kıbrıs Türk Halkına ki Suat Hocamız gibi bir vizyoneri yetiştirmeyi başardı. Dışişleri Bakanlığı’nda mesleğe başladığım ilk yıllarda sıklıkla yurt dışından gelen üst düzey yetkililere eşlik ediyordum ve tüm heyetler Yakın Doğu Üniversitesi’ni ziyaret ederek Suat Hocamız ile görüşmek istiyorlardı. Suat Hocamız ülkesine ve devletine olan sarsılmaz bağlarını bizlere de aktardı. Ben de burada aldığım eğitim ile ülkeme hizmet etme onuruna eriştim. Bana ve tüm arkadaşlarıma bu fırsatı sunduğu için Suat Hocamıza ve Günsel Ailesi’ne ne kadar teşekkür etsek azdır” şeklinde konuştu.

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