Yakın Doğu Kolejinin GCE ve IGSE sınavlarında gurur veren başarıları devam ediyor…



Yakın Doğu Koleji öğrencileri,Haziran 2017’de yapılan dünyadaki uluslararası okullarda en yaygın olarak kullanılan öğretim programlarından biri olan GCE ve IGCSE sınavlarında yine en yüksek not başarılarına imza attı.

Yakın Doğu Kolejinden verilen bilgiye göre, Pearson ve Cambridge IGCSE sınavlarına katılan 10’uncu sınıfta okuyan 86 öğrenciden 28’i girdikleri sınavlarda dört veya daha fazla dersten “A” aldı. Kolej öğrencilerinden Altan Osmanlı 7 sınavdan A* alırken, Fatma Engindal da Türkçe IGCSE sınavında 100 üzerinden 98 alarak sınav genelinde ikinci yüksek notu aldı. Yakın Doğu Koleji öğrencileri toplamda en yüksek not kabul edilen 116 tane A* aldı.

Sınav sonuçlarına göre, Matematik’te % 96, Biyoloji’de % 93, Kimya’da % 95, Fransızca’da % 100, Almanca’da,%85, Türkçe’de ise % 90 ortalama başarı elde edildi.

Yabancı Dil Eğitiminde Örnek Bir Kurum

Yakın Doğu Koleji Müdürü Işılay Arkan,Yakın Doğu Koleji’nin GCE ve IGCSE başarılarında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelindeki eğitim çıtasını yükseltmek adına her zaman örnek teşkil etmiş köklü bir eğitim kurum olduğunu söyledi.

Okul Müdürü Arkan, “Öğretmenlerimiz uluslararası sınavlara öğrenci hazırlama konusunda oldukça tecrübelidir, bu sayede yeteneklerinizde ve bilginizde herhangi bir açıklığı kolaylıkla tespit edebilirler. Sınıflarımızda az öğrenci bulunması her öğrencimizi sınıftaki konuşmalara katılmaları konusunda cesaretlendiriyor ve ödevlerinde yardım ve geri bildirim almalarını sağlıyor” şeklinde konuştu.

Erden Kasımoğlu: “Hedeflediğimiz Noktadayız”

Yakın Doğu Koleji Edexcel International GCE-IGCSE Examination Center Sorumlusu Erden Gazioğlu, sınav sonuçları ile ilgili olarak, tecrübeli ve alanının en iyisi öğretmen kadroları ilegerçek anlamda istedikleri ve hedefledikleri noktada olduklarını söyledi.

IGCSE’nin ülkemizde ve dünyadaki farklı uluslararası okullarda yaygın olarak kullanılan öğretim programlarından biri olduğunu belirten Kasımoğlu, “IGCSE’de A* almak eskiden çok daha kolaydı. Son senelerde sınav sistemindeki değişiklikle birlikte öğrencilerin daha ayırt edici olması adına sınav müfredatındaki konularda değişikliğe gidildi ve sistem çok daha zorlaştı. Artık 7, 8 alan öğrenci de başarılı sayılmakla birlikte A ve A* almak muazzam bir başarı olarak değerlendirilmektedir. Dolayısıyla Yakın Doğu Koleji olarak başarılarımızın devam etmesi ile sistemden etkilenmemiş olmanın haklı gururunu yaşamaktayız. Hedeflediğimiz noktada olmak mutluluk verici” dedi.

Kasımoğlu, IGCSE sınavlarında alınan iyi bir notla Birleşik krallık başta olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avustralya olmak üzere yurt dışı üniversitelere kabul edinilebildiğini de ifade ederek sınavların önemine dikkat çekti.