YDK’dan sokak hayvanlarına anlamlı destek

Sosyal sorumluluk projelerine önem veren Yakın Doğu Koleji, Lefkoşa Türk Belediyesinin (LTB) sokak hayvanları için şehrin farklı yerlerine yerleştirdiği suluk ve mamalıklara destek sağladı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Her yıl hayvan barınağına yardımda bulunan Yakın Doğu Koleji Ortaokul Onur Kurulu öğrencileri,4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle, sokak hayvanları için Lefkoşa Türk Belediyesi’ne 350 kilo kuru mama bağışında bulunduğu belirtildi..

Bağışlanan kuru mamalar, LTB’nin şehrin çeşitli noktalarına konumlandırdığı beslenme noktalarına konulacak.

Başkan Harmancı Öğrencilere Teşekkür Etti…

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’nın da katıldığı bağış etkinliğinde Harmancı öğrencilerle sohbet ederek, sorularını cevapladı.

Yakın Doğu Koleji öğrencilerine duyarlı davranışlarından ve hassasiyetlerinden ötürü teşekkür eden LTB Başkanı Harmancı, ayrıca Yakın Doğu Koleji öğrencilerine LTB Fidanlığı’nda bulunan ve hizmet vermek için uzun bir süredir T izni bekleyen Lefkoşa Gezi Treni hakkında bilgi verdi.

Öğrencilerin beğeni gösterdiği trende, Başkan Harmancı ile anı fotoğrafı çekildi.

Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek En Önemli Misyon…

Yakın Doğu Koleji Müdürü Işılay Arkan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Yakın Doğu Koleji’nin akademik başarılarının ortada olduğunu ifade ederek, “Bizler, öğrencilerimizi her anlamda donanımlı, çevresine duyarlı bireyler olarak yetiştirmek istiyoruz. Bu bağlamda da her türlü kültürel aktivite ve sosyal projelerde yer almalarını sağlamaya çalışıyoruz. İnsani yönleri kuvvetli, vicdanlı, çevre sorunlarına duyarlı gençler yetiştirmek en önemli misyonlarımızdan biridir.” dedi.