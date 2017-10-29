 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 107.884
  • Altın 155,248
  • Dolar 3,8021
  • Euro 4,4052
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAMyanmar’da TRT World’e çalışan gazetecilere gözaltı

YDK’dan sokak hayvanlarına anlamlı destek

»
YDK’dan sokak hayvanlarına anlamlı destek
Sosyal sorumluluk projelerine önem veren Yakın Doğu Koleji, Lefkoşa Türk Belediyesinin (LTB) sokak hayvanları için şehrin farklı yerlerine yerleştirdiği suluk ve mamalıklara destek sağladı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Her yıl hayvan barınağına yardımda bulunan Yakın Doğu Koleji Ortaokul Onur Kurulu öğrencileri,4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle, sokak hayvanları için Lefkoşa Türk Belediyesi’ne 350 kilo kuru mama bağışında bulunduğu belirtildi..

Bağışlanan kuru mamalar, LTB’nin şehrin çeşitli noktalarına konumlandırdığı beslenme noktalarına konulacak.

Başkan Harmancı Öğrencilere Teşekkür Etti…

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’nın da katıldığı bağış etkinliğinde Harmancı öğrencilerle sohbet ederek, sorularını cevapladı.

Yakın Doğu Koleji öğrencilerine duyarlı davranışlarından ve hassasiyetlerinden ötürü teşekkür eden LTB Başkanı Harmancı, ayrıca Yakın Doğu Koleji öğrencilerine LTB Fidanlığı’nda bulunan ve hizmet vermek için uzun bir süredir T izni bekleyen Lefkoşa Gezi Treni hakkında bilgi verdi.

Öğrencilerin beğeni gösterdiği trende, Başkan Harmancı ile anı fotoğrafı çekildi.

7-012.jpg

Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek En Önemli Misyon…

Yakın Doğu Koleji Müdürü Işılay Arkan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Yakın Doğu Koleji’nin akademik başarılarının ortada olduğunu ifade ederek, “Bizler, öğrencilerimizi her anlamda donanımlı, çevresine duyarlı bireyler olarak yetiştirmek istiyoruz. Bu bağlamda da her türlü kültürel aktivite ve sosyal projelerde yer almalarını sağlamaya çalışıyoruz. İnsani yönleri kuvvetli, vicdanlı, çevre sorunlarına duyarlı gençler yetiştirmek en önemli misyonlarımızdan biridir.” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • “Karahan On Air”, YDÜ İletişim Fakültesi’nin konuğu oldu26 Ekim 2017 Perşembe 13:58
  • Meme kanseri için farkındalık semineri25 Ekim 2017 Çarşamba 14:39
  • DAÜ’de Can Dost’a protez bacak25 Ekim 2017 Çarşamba 14:30
  • Akıncı: Üniversite sayısı 30'a varıyor24 Ekim 2017 Salı 16:19
  • Berova: “16 üniversitede 100 bin 629 öğrenci eğitim görüyor”24 Ekim 2017 Salı 10:30
  • İki üniversite İskele AKM’de sunum yaptı23 Ekim 2017 Pazartesi 18:03
  • LAÜ’de “Paramedik Mesleğinin Tarihsel Gelişimi” konulu konferans23 Ekim 2017 Pazartesi 16:30
  • “Sosyal Medya ve Marka Haftası” Soner Beyhan’la sona erdi23 Ekim 2017 Pazartesi 15:30
  • YDÜ’nün “100 Türk Bilim İnsanı Konferans Dizisi” devam ediyor23 Ekim 2017 Pazartesi 15:28
  • DAÜ'deki “Yeniden Kullanım Projeleri Sergisi”ne yoğun ilgi23 Ekim 2017 Pazartesi 15:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti