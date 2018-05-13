YDK’nın Unutulmaz Müsamere Gecesi Beğeni Topladı…

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen müsamere gecesine okul yönetimi, öğretmenler ve veliler katıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan gecede, Okul Müdür Muavini Ömer Özkan günün anlam ve önemini belirten bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmanın ardından okul korosu ve orkestrası sahne alarak dinleyenleri coşturan bir performans sergilediler.

Öğrenci Kulüplerinin Sergilediği Gösteriler Büyük Alkış Topladı

Gecede, Fransızca Kulübü öğrencilerinin sergilediği “A la poursuite des reves” (Hayallerin Peşinde) adlı oyunu davetlilerinin beğenisi kazandı. Kıbrıslı gençlerin hayallerinin peşinden Paris’e gitme serüvenini anlatan ve komedi unsurlarının yanı sıra öğrencilerin dile hakim olmalarıyla da izleyenleri etkileyen oyun, hayallerinizden asla vazgeçmeyin mesajını verdi.

Yakın Doğu Koleji İngilizce Kulübü sahneledikleri “The Breaking News” adlı oyunla dünyamızdaki eğlenceli haberlerden kısa kesitler sundular. İzleyicilerin eğlenceli dakikalar geçirdikleri oyunda öğrenciler performanslarıyla tam not aldı.

“Tek Dişi Kalmış Teknoloji” adlı oyunla sahne alan Türkçe Tiyatro Kulübü öğrencileri de sergiledikleri oyunla alkış topladı. Oyunda, uzun süreden beri teknolojinin esiri olmuş bir ailenin elektriklerinin kesilmesiyle iletişim kurmaya başladıklarını anlatırken verdikleri mesajla içinde bulunduğumuz toplumsal soruna komedi unsurlarıyla parmak basıldı.

Almanca Kulübü öğrencileri ise “Die Rötköppchen” “Kırmızı Başlıklı Kız” oyunuyla davetlilerin beğenisini kazandı.

Gecenin sonunda sahnelenen ve müsamere gösterisine büyük renk katan, manevi kültürümüzü, inancımızı yansıtan halk dansları ekibinin gösterisi büyük coşku yarattı. Gecenin sonunda müsamerede emeği geçen öğretmen ve öğrencilerin hep birlikte sahne alarak söylediği şarkılar dakikalarca ayakta alkışlandı.