YDP 12 Aralık'ta Milletvekili adaylarını belirleyecek!

Yeniden Doğuş Partisinde aday adaylığı müracaatları başladı ve ilk gün 21 müracaat yapıldı.

YDP Genel Sekreteri Enver Öztürk yaptığı açıklamada çok sürpriz adayların olduğunu söyleyerek takriben 200 civarında müracaatın beklendiğini belirtti.

Ön seçim tarihinin de 5 Aralık’tan 12 Aralığa alındığını söyleyen Öztürk ön seçimi pandemi koşulları dikkate alınarak elektronik ortamda yapılması için ön seçim komitesinin oluşturulduğunun da altını çizdi. Öztürk diğer taraftan 6 ilçede oluşturduğumuz seçim propaganda ekipleri önümüzdeki haftadan itibaren köy gezi programlarına başlayacaktır dedi.

Basın Bürosu