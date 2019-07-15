YDP: “15 Temmuz milletimizin emperyalizme dur dediği gündür”

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

Bugün iç ve dış şer odaklarının Anavatan Türkiye’yi içerden ele geçirmek için düzenlemiş oldukları darbenin, milletin kararlı duruşu ile savuşturulmasının 3. Yıl dönümüdür.

248 Can’ımıza, 2196 yaralımıza mal olan bu darbe girişiminin asıl sorumluları er veya geç adalet önünde hesabını verecektir.

Türk Milleti, 15 Temmuzda dışarıdan destekli Fethullahçı Terör Örgütünün Devleti ele geçirmesine nasıl engel olmuşsa bundan sonra da bağımsızlığına ve özgürlüğüne sekte vuracak her türlü kalkışmaya dur diyecektir.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, iç ve dış şer odaklarına Türk Milletinin kararlılığını göstermesi ve hatırlatması açısından her yıl anılmalı ve demokrasinin önemine vurgu yapılmalıdır.

KKTC’de terörle mücadele yasası bir an evvel çıkartılmalı, terör örgütüne mensup olanlar süratle deşifre edilerek yargılanmalıdır. Mevcut Hükümetin önümüzdeki yasama yılında bu konuda gereken adımları atacağını umut ediyoruz.

Bu melun darbe girişiminin 3. Yılı münasebeti ile şehitlerimize rahmet, gazilerimize minnet ve milletimize geçmiş olsun dileklerimizi bir kez daha yineliyoruz.