YDP 19 Kasım’da Tüzük Kurultayı yapacak

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Olağanüstü Tüzük Kurultayı, 19 Kasım Pazar günü yapılacak.

YDP, bugün, Genişletilmiş Yüksek İstişare Kurulu’nu İskele’de topladı. YDP’den yapılan açıklamaya göre, toplantıda konuşan genel başkan Erhan Arıklı, YDP’nin çok kısa sürede çok mesafe kat ettiğini söyleyerek;

“25 yıldır partiler arasında pinpon topu gibi oynanan, alternatifi olmadığı için aynı parti ve isimler etrafında dolaşan bir halkın umudu olarak yola çıktık. Bir emanet devir aldık. Emaneti layık olduğu yere ulaştırmak boynumuzun borcudur” dedi.

Arıklı; “Tüzüğümüzde eksiklikler var. Partimize yeni katılımlar var. Bazı Partiler kendilerini fesih edip partimize iltihak etmek istiyorlar. Daha geniş bir yelpaze oluşturmak istiyoruz. Ama tüzüğümüz buna uygun değil. Çok acil bir tüzük kurultayı düzenleyecek ve bazı yasal engelleri ortadan kaldıracağız” dedi.

Alınan karar doğrultusunda YDP Olağanüstü Tüzük Kurultayı, 19 Kasım Pazar günü saat 11.00 da Girne Boğaz’daki parti lokalinde yapılacak.

YDP MYK’sı toplantıda, 15 Kasım tarihinde çekilmesi planlanan parti piyangosunun 19 Mayıs 2018 tarihine ertelenmesine de karar verdi. YDP Genişletilmiş İstişare Kurulu toplantı sonrasında İskele ilçe merkezinde broşür dağıttı.