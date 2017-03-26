YDP: “27 Mart Dünya Tiyatro Günü kutlu olsun”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), 1961 yılında Uluslararası Tiyatrolar Birliği tarafında ilan edilen 27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajda, sahne sanatlarının en önemli unsurlarından biri olan tiyatronun, KKTC’de devletin yeterince ilgisine mazhar olamamakta olduğu, yıllar önce yanan tiyatro binasının yerine yeni bir bina yapılamamasının da bunun en bariz örneği olduğu belirtildi. Mesajda şöyle denildi:

“Devlet, uygarlık tarihimizin en eski ve belki de en önemli sanat dalı olan tiyatronun gelişmesi ve kültürümüze katkı koymak için, Devlet Tiyatroları’na gereken ilgiyi göstermelidir.

Partimiz, Dünya Tiyatro Günü dolayısı ile yarın saat 14.00’de Devlet Tiyatroları Müdürlüğü’nü ziyaret edecektir.”