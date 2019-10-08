YDP 3. Kuruluş yıldönümünü kutladı.

Kutlamada YDP Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz açılış konuşmasını yaptı.

Büyükyılmaz; kurdukları partiyi dedelerinden, nenelerinden miras aldıklarını, kuruluş aşamasından bugüne kadar da çok yol kat ettiklerini söyleyerek “ilk günlerde üye bulmakta zorlandığımız bir dönemden 8000 üyeye yaklaştığımız bir döneme geldik. KKTC halkı bize inandı ve güvendi” diyerek iktidara emin adımlarla geldiklerini ve ülkenin yönetiminde söz sahibi olacaklarını dile getirdi.

YDP Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu ise zamanında partinin kuruluş aşamasındayken birçok kişinin değişik yakıştırmalar yaparak Yeniden Doğuş Partisi’nin KKTC’de tutmayacağını dile getirdiklerini hatırlatarak” bizlere inanmayanlar bile şimdi bizleri desteklemektedirler. Bizler ayrım yapmadan herkesi kucaklayan bir anlayışla KKTC halkının bir partisi olduk. Bize inananların sayısı her geçen gür artmaktadır” diyerek geçmişten günümüze ne kadar yol kat ettiklerini kaydetti.

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Erhan Arıklı ise gecenin son konuşmasını yaparak ülkenin kronikleşmiş sorunlarını çözeceklerini ve bu uğurda dava arkadaşları gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Arıklı,” bizler 3 kişiyle çıktığımız bu yolda 8000’e yakın dava arkadaşımızla meşaleyi yakmanın gururunu yaşıyoruz. Meclis kürsülerinde 2 kişiyle en etkin muhalefeti yaptığımız gibi iktidar döneminde de yapacaklarımızı dile getirmekteyiz. İktidar yürüyüşümüzü hız kesmeden devam ettiriyoruz ve en önemlisi vatandaşımızın güvenini tam anlamıyla kazanmış durumdayız. Önümüzde ki süreçte ya Cumhurbaşkanlığını alacağız ya da kimin Cumhurbaşkanı olacağını belirleyeceğiz” diyerek YDP’ nin her geçen gün büyüdüğünü ve başta kendi olmak kaydıyla diğer ekip arkadaşlarının da bu güvene layık olmaya çalıştıkları dile getirdi.