YDP: “Acil öğrenci affına ihtiyaç var”

Açıklamada şu sözllere yer verildi:

Ülkemizdeki öğrenci sayısı tehlikeli bir şekilde azalmakta ve üniversite sektörünü tehdit etmektedir.

Yıllar itibari ile tanınmamışlık ve büyüme sorununa tutulan ilk kurulan üniversitelerimiz, öğrenci getirdiği ülkelerde aracı-komisyoncu denilen ve her getirdiği öğrenci üzerinden komisyon alan kişilerle çalıştılar. Üniversite sektörünü tehlikeye sokan unsurlardan bir tanesi üniversitenin kullandığı bu “Aracı ve komisyonculardır”. Çünkü kontrolsüz bir şekilde çalışan bu Aracı-komisyoncular ülkemiz ve üniversitelerin tanıtımı yaparken ülkemizi AB ülke olarak tanıtmakta, okuma ve çalışma imkânına sahip bir ülke olarak pazarlamakta, böylece öğrencileri yanıltmaktadırlar.

Bu vaatlere inanan yabancı öğrenciler buraya geldiklerinde durumun hiç de kendilerine anlatıldığı gibi olmadığını görmekte ve hayal kırıklığına uğramaktadırlar.

Çalışıp okuma ümidi ile adaya gelen ve üniversite harcını yatıramayan bu öğrenciler bir müddet sonra kaçak işçi statüsü ile çeşitli işlerde çalışmaya başlamaktadırlar. Ve böylece 3 önemli riski ülkemize taşımışlardır.

Bunlar:

Güvenlik riski Sağlık riski Uyuşturucu riski

YDP Olarak teklifimiz hükümetimizin haclarını yatıramayıp kaçak duruma düşen bu öğrenciler için bir defaya mahsus af çıkartması ve üniversitelerinin kayıt ücreti affı ile bu öğrencilere okula kaydetmesinin sağlanmasıdır. Hükümetimizi bu konuda acil önlem almaya davet ediyoruz.

Saygılarımızla

Ali Akın ÖNDER

Genel Başkan Yardımcısı