YDP: “Aciz hükümet, sendikaya teslim oldu!..”

YDP açıklamasında şu iddialara yer verdi:

KIB-TEK adına, Enerji bakanı ile, EL- SEN başkanı arasında dün imzalanmış bulunan 4 maddelik YATIRIM PROTOKOLÜ…

HÜKÜMETİN; ÜLKEYİ YÖNETME İRADESİNİN, EL- SEN' E DEVRİ ANLAMINA GELMEKTEDİR..

AYNI ZAMANDA HÜKÜMETİN, SENDİKAYA KARŞI, NE KADAR ACİZ KALDIĞINI DA, GÖSTERMEKTEDİR..

Oysa ki; KIB- TEK' E yapılacak yatırım kararı, sadece ama sadece, hükümeti ilgilendirir...

Asla, sendikanın görev alanına girmez.. Ancak; aciz içerisinde olan hükümet, kapıya dayanan GREVİ ÖNLEYEBİLMEK ADINA..

Kendisinde olan gücü ve iradeyi, maalesef sendikaya devir etmiştir..

Bu durum da, 4 gün önce, İÇ İŞLERİ BAKANLIĞI'NIN kapısında, Ersin Tatar' a hitaben:

"...Sen yalancısın, Sana başbakanlık yaptırmayacağız..." diyebilme cesaret ve cüretini kendisinde bulan Sendikacı başkanı..

45 gün sonra, Enerji bakanına veya başbakana: ".. KALKIN O KOLTUKTAN.. Artık BEN OTURACAĞIM!.." derse, buna kimse şaşırmasın..