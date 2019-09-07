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YDP: “Aciz hükümet, sendikaya teslim oldu!..”

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YDP, Hükümet ile EL-SEN arasında imzalananan protokole yazılı bir açıklamayla yepki gösterdi.
YDP: “Aciz hükümet, sendikaya teslim oldu!..”

YDP açıklamasında şu iddialara yer verdi: 

KIB-TEK adına, Enerji bakanı ile, EL- SEN başkanı arasında dün imzalanmış bulunan 4 maddelik YATIRIM PROTOKOLÜ…

 

HÜKÜMETİN; ÜLKEYİ YÖNETME İRADESİNİN, EL- SEN' E DEVRİ ANLAMINA GELMEKTEDİR..

 

AYNI ZAMANDA HÜKÜMETİN, SENDİKAYA KARŞI, NE KADAR ACİZ KALDIĞINI DA, GÖSTERMEKTEDİR..

 

Oysa ki; KIB- TEK' E yapılacak yatırım kararı, sadece ama sadece, hükümeti ilgilendirir...

 

Asla, sendikanın görev alanına girmez.. Ancak; aciz içerisinde olan hükümet, kapıya dayanan  GREVİ ÖNLEYEBİLMEK ADINA..

 

Kendisinde olan gücü ve iradeyi, maalesef sendikaya devir etmiştir..

 

Bu durum da, 4 gün önce, İÇ İŞLERİ BAKANLIĞI'NIN kapısında, Ersin Tatar' a hitaben:

 

"...Sen yalancısın, Sana başbakanlık yaptırmayacağız..." diyebilme cesaret ve cüretini kendisinde bulan Sendikacı başkanı..

 

45 gün sonra, Enerji bakanına veya başbakana: ".. KALKIN O KOLTUKTAN.. Artık BEN OTURACAĞIM!.." derse, buna kimse şaşırmasın..

 

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