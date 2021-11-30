YDP aday adayı tanıtımını ‘şölen şeklinde yapacak

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) 5 Aralık 2021 Pazar günü saat 14.00'de Atatürk Spor Salonunda Aday Adayı Tanıtım Şöleni yapıyor.

Aday Adaylarının kendilerini tanıtacağı şölende folklor ekipleri ve sanatçılar da yer alacak.

Konu ile ilgili açıklama yapan Genel Sekreter Enver Öztürk şunları söyledi:

“Adaylarımızın sayısını 60’a indirdik. 11.200 üyemiz bu sayıyı 40’a indirecek. Genel Başkanımız da 10 adet kontenjan kullanacak. Kontenjan sıraları MYK tarafından Perşembe günü belirlenecek. Pazar günü yapacağımız şölenin ardından sahaya ineceğiz. Diğer partilerden bir kaç adım öndeyiz..."