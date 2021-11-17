YDP aday müracaatı kabul ettiğini duyurdu...
YDP Milletvekili Adaylık Müracaatını Başlattı
Dün akşam toplanan Yeniden Doğuş Partisi MYK’sı Milletvekili adaylık şartlarını belirleyerek müracaat
kabulüne başladı.
23 Ocak seçimlerinde YDP’den aday olacak şahıslar dilekçelerini parti genel sekreterliğine bizzat yapacaklar.
Adaylık müracaatı 24 Kasım tarihinde son bulacak, 5 Ocak 2021 tarihinde ise elektronik ortamda ön seçim
yapılacaktır…
Saygılarımızla
Basın Bürosu
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