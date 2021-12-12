YDP adaylarını belirliyor... toplamda 69 müracaat var..
YDP Lefkoşa'da aday seçimi düzenliyor...
Oy kullanma işlemi elektronik ortamda gerçekleşiyor...
Erhan Arıklı Mağusa'dan Genel Sekreter Enver Öztürk ise Lefkoşa'dan kontenjan adayı..
YDP adaylarını belirliyor... toplamda 69 müracaat var..
YDP Lefkoşa'da aday seçimi düzenliyor...
Oy kullanma işlemi elektronik ortamda gerçekleşiyor...
Erhan Arıklı Mağusa'dan Genel Sekreter Enver Öztürk ise Lefkoşa'dan kontenjan adayı..
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