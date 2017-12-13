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YDP, AİHM’in Taşınmaz Mal Komisyonu kararını değerlendirdi

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YDP, AİHM’in Taşınmaz Mal Komisyonu kararını değerlendirdi
Arıklı, yazılı açıklamayla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM), Andrianis Yoannu isimli Kıbrıslı Rum’un başvurusunu haklı bularak Taşınmaz Mal Komisyonu’nu 7 bin Euro tazminat ödemeye mahkum etmesi kararını değerlendirdi. 

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), “AİHM’in, Taşınmaz Mal Komisyonu’nu bir iç hukuk yolu kabul edip Kıbrıslı Rum başvurularını buraya yönlendirmesi tarihi bir fırsatken, KKTC yöneticilerinin beceriksiz ve popülist anlayışı yüzünden komisyonun işlemez hale gelmesinin son derece üzüntü verici olduğunu” belirtti.

YDP, Taşınmaz Mal Komisyonu’na kaynak yaratmak için şerefiye vergisi (bir yerin bayındır duruma getirilmesiyle o çevrede veya bölgede bulunan taşınmaz malların değerinde meydana gelen değer artışı dolayısıyla alınan vergi türü) ile ilgili yasal düzenleme yapılması talebini yineledi.

Kararın “son derece önemli” olduğunu belirten Arıklı, KKTC hükümetlerinin yıllardan beri Taşınmaz Mal Komisyonu’nu aktif hale getiremediğini, Türkiye’nin talep ettiği “Şerefiye Vergisi” ile ilgili yasal düzenlemeyi yapmadığını, bu yüzden Türkiye’nin ödeme yapmayı durdurduğunu savundu. 

AİHM’in tazminat kararında Taşınmaz Mal Komisyonu’nun prosedürlerinin uzun ve etkisiz olmasını gerekçe gösterdiğini belirten Arıklı, “Pek yakında AİHM’in TMK’nın işlevini kaybettiği konusunda bir karar üretmesi sürpriz olmayacaktır” ifadesini kullandı. 

Arıklı “AİHM’in Taşınmaz Mal Komisyonu’nu bir iç hukuk kabul edip Rumları oraya yönlendirmesi bizim için tarihi bir fırsatken, KKTC yöneticilerinin beceriksiz ve popülist anlayışı yüzünden  işlemez hale gelmesi son derece üzüntü vericidir” diyerek YDP'den başka hiçbir siyasi partinin komisyonun kaynak ihtiyacına ve şerefiye vergisine değinmediğini de savundu. 

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