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YDP akademisine 100 kişi katıldı

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Yeniden Doğuş Partisi (YDP), genç siyasetçilere ve lider adaylarına yönelik düzenlediği Siyaset ve Diplomasi Akademisi programının açılışını, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Konferans Salonu'nda gerçekleştirdi.
YDP akademisine 100 kişi katıldı

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), genç siyasetçilere ve lider adaylarına yönelik düzenlediği Siyaset ve Diplomasi Akademisi programının açılışını, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Konferans Salonu'nda gerçekleştirdi. Etkinliğe 100 kişi katılırken, açılış konuşmalarını sırasıyla Lefkoşa İlçe Başkanı Ali Birsen, Genel Sekreter Erşah Sabit Yılmaz ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı yaptı.

İlk olarak kürsüye çıkan Lefkoşa İlçe Başkanı Ali Birsen, akademinin gençlere sağlayacağı faydalardan bahsetti. “Bu akademiyle amacımız, gençlerimize siyasetin teorik ve pratik yönlerini öğretmek. Burada öğrendikleri bilgileri ileride hem partimize hem de ülke siyasetine taşımalarını hedefliyoruz. Genç liderler yetiştirmek, YDP'nin en önemli misyonlarından biridir” ifadelerini kullandı.

Birsen’in ardından konuşan Genel Sekreter Erşah Sabit Yılmaz, akademinin YDP’nin temel ilkelerini genç nesillere aktarma amacı taşıdığını belirtti. “Bu program, sadece bir eğitim serisi değil; YDP’nin temel taşlarını, politik vizyonunu ve değerlerini gençlerimize öğretmek adına büyük bir fırsattır. Amacımız, buradan yetişen gençlerin, YDP'nin güçlü ideolojisiyle donanıp ülke siyasetine katkı sağlamasıdır” dedi.

Son olarak kürsüye çıkan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, partinin kuruluş süreci ve bugüne kadar kat ettiği yol hakkında genç katılımcılara bilgi verdi. Arıklı, “2016 yılında kurduğumuz Yeniden Doğuş Partisi, Kıbrıs Türk halkının geleceğini inşa etme amacıyla yola çıktı. Bu akademiyle, gençlerimizi sadece teorik bilgiyle değil, aynı zamanda siyasi vizyonla da donatmak istiyoruz. KKTC’nin geleceğinde söz sahibi olacak liderler bu salonlardan çıkacak” şeklinde konuştu.

Siyaset ve Diplomasi Akademisi 6 Hafta Sürecek

Siyaset ve Diplomasi Akademisi, 6 hafta boyunca her cumartesi günü 15:00 - 18:00 saatleri arasında düzenlenecek ve toplam 12 kurs ile devam edecek. Katılımcılar, YDP'nin siyaset felsefesinin yanı sıra, genel siyaset, diplomasi ve liderlik konularında da kapsamlı eğitimler alacak. Programın sonunda katılımcılara sertifika verilecek.

YDP’nin bu akademiyle, gençlere partinin temel ilkelerini öğretmenin yanı sıra, onların ülke siyasetine etkin bir şekilde katılmalarını sağlama amacı taşıdığı vurgulandı.

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