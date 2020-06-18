YDP, akaryakıt zammını eleştirdi

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Yardımcısı Ali Akın Önder, akaryakıta yapılan zammın halkla alay etme anlamına geldiğini savundu.

Önder yaptığı yazılı açıklamada, “Geçen yıl bu zamanlarda ham petrolün fiyatı 62 dolar civarında iken benzinin fiyatı 5.46 TL, dün itibari ile ham petrol 39 dolara düşmesine rağmen hükümet benzine yine zam yapmıştır” dedi.

2019’a göre ham petrolün varil fiyatının yüzde 57 değer kaybettiğine işaret eden Önder, “KKTCe pandemi ekonomisi ile kasıp kavrulurken, hükümet zamlı akaryakıt fiyatları ile halkla alay etmektedir” dedi.