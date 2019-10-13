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YDP: Akıncı açıklaması ile adeta destek beklediği çevrelere selam yolladı

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YDP: Akıncı açıklaması ile adeta destek beklediği çevrelere selam yolladı
YDP: Akıncı açıklaması ile adeta destek beklediği çevrelere selam yolladı

İşte o açıklama;

Anavatanımız Türkiye’nin Suriye'de bölücü terör odaklarına karşı yürüttüğü askeri harekat, Türk ve Türkiye düşmanı çevrelerce kınanmış ve protesto edilmiştir.

Türkiye’ye açıkça meydan okumaya cesareti olmayan devlet, kişi ve kurumlar ise sureti haktan görünüp tarafsızlık maskesi altında hezeyanlar ileri sürerek, dolaylı yoldan terör örgütüne destek vermektedirler.

Anavatan Türkiye’nin her daim yanında olması gereken KKTC’nin ise bu süreçte sergilediği tavır, ibreti alem niteliğindedir.

Hükümet yetkilileri Bakanlar Kurulu vasıtası ile değil de sosyal medyadan açıklama yapmış, Meclis ise susmayı tercih etmiştir. Devletin başı olan Sayın Cumhurbaşkanı tam 4 gün sonra evlere şenlik talihsiz bir açıklama yaparak adeta düşmanları sevindirmiş, dostları ise üzmüştür. Sayın Cumhurbaşkanının yaptığı açıklama tamda ABD ve AB ile uyumlu bir açıklamadır. Sayın Akıncının yaptığı açıklama Kıbrıs Türkünün kahhar ekseriyetinin duygu ve düşüncelerini yansıtmadığı çok açıktır.

Sayın Akıncı bu açıklama ile yaklaşan seçimler öncesi desteğini beklediği güç ve çevrelere adeta bir selam yollamıştır. Oysa Akıncının destek beklediği bu güç ve çevrelerin Sayın Akıncıyı tekrar seçtirmeye güçlerinin yetmeyeceği son derece açıktır.

YDP olarak Sayın Akıncı'yı yaptığı açıklamadan dolayı şiddetle protesto ediyoruz.

Saygılarımızla

Turan Büyükyılmaz

Genel Sekreter

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