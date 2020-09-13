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YDP Arıklı'nın sözlerinin çarpıtıldığını iddia etti

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YDP, Bertan Zaroğlu’nun ambulans uçağı ile Türkiye’ye gönderilmesi hakkında açıklama yaparak, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaların çarpıtıldığı açıklandı.
YDP Arıklı'nın sözlerinin çarpıtıldığını iddia etti

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Milletvekili Bertan Zaroğlu’nun Türkiye’ye sevk edilmesiyle ilgili yazılı basın açıklaması yaptı.

YDP’nin içerisinde bulunan Covid-19 hastalarının durumunun iyi olduğunu aktarılırken, Bertan Zaroğlu’nun Burhan Nalbantoğlu’nda karşılaştığı nahoş muamele, ebetteki herkes gibi bizi de üzmüş ve sağlık sistemimizin sorunları bu sayede gündeme geldiği aktarıldı.

Zaroğlu’nun durumunun kritik olduğunu ve bu sebep ile Türkiye’de ikamet eden ailesinin isteği dolayısıyla Türkiye’ye sevk edildiği kaydedildi.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, birileri tarafından çarpıtıldığına işaret ederek, bütün sağlık çalışanlarına yönelik bir ifade olarak gündeme getirildiği kaydedildi.

Ancak, Arıklı’nın Zaroğlu’na bu muameleyi yapan bir kaç kişiyi hedef aldığı belirtilirken “pandemi sürecinde sağlık çalışanlarımızın fedakârlığını inkar edemez.  Parti olarak onları saygı ile selamlıyor ve haklı mücadelelerinde onları destekliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

YDP, “Her sektör gibi sağlık sektörü içerisinde de kendini bilmeyen, ideolojik saplantıları olan insanların olduğunu biliyoruz. Bunları genelden ayrı tutup değerlendirme yapmanın önemli olduğunu düşünüyoruz” açıklaması yapılarak YDP olarak bu dönemde birlik ve beraberliği bozacak tartışmalara girilmesinin yanlış olduğu vurgusu yapıldı.

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