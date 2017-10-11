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YDP: ”Atalay’ın aklanması yargısız infazda bulunanlara ders”

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YDP: ”Atalay’ın aklanması yargısız infazda bulunanlara ders”
Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Din İşleri Dairesi Başkanı Talip Atalay’ın aklanmasının, hakkında “yargısız infazda” bulunanlara ders olduğunu belirtti.

YDP’den yapılan yazılı açıklamada,  Atalay’ın Türkiye’de hakkında yürütülen soruşturmadan  aleyhinde herhangi bir delil bulunmadığı ve bu yüzden kovuşturmaya yer olmadığı gerekçesi ile aklandığı hatırlatılarak, partinin en  başından  yargısız infaz yapılmadan yargı sürecinin sonucunun beklenmesini tavsiye ettiği kaydedildi.

Açıklamada,  süreçte Atalay’ın görevden alınması için baskı yapıldığı belirtilerek, olayda dik duran ve yargısız infaz kararı vermeyen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı kutlamak gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, FETÖ/PDY’nin ülkedeki örgütlenme çalışmalarının bir an evvel ciddiyetle soruşturulup neticelendirilmesi, ancak bunu yaparken yargısız infazdan kaçınılması, terör örgütüne yardım ve yataklık yapanların derhal adalete teslim edilmesi istendi.

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