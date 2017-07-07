YDP: “B planına geçilmelidir”

Crans Montana'da bugün sabaha karşı olumsuzlukla sonuçlanan Kıbrıs Konferansı sonrası YDP yazılı bir açıklamada bulunarak "B planına geçilmesi" gerektiğini kaydetti. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Crant Montana zirvesi Rum-Yunan uzlaşmazlığının sonucu herhangi bir netice alınamadan sona ermiştir.

YDP olarak kurulduğumuz günden beri haklarımızı koruyan bir çözüme destek vereceğimizi belirtmiş ve Sayın Cumhurbaşkanımıza da ihtiyatlı destek vermiştik. Sayın Akıncı’nın bunca tavizine, Anavatan Türkiye’nin Güvenlik ve Garantiler konusunda bizleri derin endişeye sokan açılımına rağmen Rumların uzlaşmaya yanaşmamaları, federasyon tezinin çöktüğünü, artık yeni bir stratejiyi uygulanma vaktinin geldiğini herkese göstermiştir.

Birleşmiş Milletler başta olmak üzere Uluslararası güçler, bu son denemeden sonra artık uzlaşamayacakları kesin olan bu iki toplumu yeniden bir araya getirme sevdasından vaz geçmelidir. 1990 yılından beri 37 ülke bağımsızlığına kavuşmuş ve hepsi de BM’ye üye olmuştur. Aynı sure içerisinde devletini yıkan ve birleşen tek bir ülke yoktur. Buna rağmen KKTC’yi tanımamak ve Kıbrıs Türklerini Rum’a yama etmek için bizlere her türlü ambargo, baskı ve zulmü uygulamak 21. yy gerçeklerine terstir.

Yarım asırdan fazla süren bu süreçten en çok zarar gören taraf, Kıbrıs Türk Halkı olmuştur. Türkiye ve KKTC yetkilileri dünyaya Federasyon tezinden vaz geçildiğini ilan etmeli ve derhal B Planını uygulamaya koymalıdırlar.

Halkımız da artık kendi devletine sahip çıkmalı ve KKTC’ye gerçek manada inanan, iç sorunları çözecek, bu ülkeyi dışarda da tanıtacak kadroları iş başına getirmelidir.

Sayın Akıncı’ya ve ekibine iyiniyetli çalışmaları, Rum-Yunan ikilisinin gerçek niyetinin ortaya çıkmasına vesile olmaları ve Kurucu Cumhurbaşkanımızı bir kez daha haklı çıkarmaları dolayısı ile teşekkür ediyoruz.

Saygılarımızla

Erhan Arıklı

Genel Başkan