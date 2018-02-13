YDP: “Basın özgürlüğünde kaos yaşanıyor”

YDP, yetkilileri “toplumun huzurunu bozacak yayınlara karşı etkili olmaya, gerektiğinde ikaz ederek veya cezalandırarak tatsızlıkların önünü almaya” davet etti.

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), “basın özgürlüğünün sınırlarının bilinmemesi, özellikle de KKTC’de bu konuda yasalarla belirlenmiş bir sınır olmaması sebebiyle tam bir kaos yaşandığını” savunarak yetkilileri “toplumun huzurunu bozacak yayınlara karşı etkili olmaya, gerektiğinde ikaz ederek veya cezalandırarak tatsızlıkların önünü almaya” davet etti.

Afrika gazetesini Türkiye’yi hedef aldığını öne sürdükleri yayınları nedeniyle protesto ettiklerini belirten YDP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ünal Bay, yapılan gösterilerde de yasa dışılığı asla tasvip etmediklerini kaydetti.

Bay, yazılı açıklamasında “Yetkililere yönelik tehditkar tavır takınanların polisimiz tarafından takibe alınmasını ve etkisiz hale getirilmelerini bekliyoruz. Ve nihayet toplumda gelişen intikam alma hırsıyla yapılan her girişimin bu aziz Millet'e ve bu kutsal Vatan'a zarar vereceğinin bilincinde olunmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Yayıncılık ilkesinin gereği toplumda daima yapıcı ve iyiye yönlendirici olunmasının yayın ahlâkının gereği olduğunu ifade eden Bay, Türk Milleti’nin şehitlerine üzüldüğü bir dönemde bir çatlak sesin bütün Türk Ulusunu derinden yaraladığını; yetkililerce gerekli ikaz yapılmadığını kaydetti.