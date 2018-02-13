  • BIST 114.822
  • Altın 161,486
  • Dolar 3,8007
  • Euro 4,6624
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAAnastasiadis Akıncı’dan görüşme talep edecek

YDP: “Basın özgürlüğünde kaos yaşanıyor”

» »
YDP: “Basın özgürlüğünde kaos yaşanıyor”
YDP, yetkilileri “toplumun huzurunu bozacak yayınlara karşı etkili olmaya, gerektiğinde ikaz ederek veya cezalandırarak  tatsızlıkların önünü almaya” davet etti.

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), “basın özgürlüğünün sınırlarının bilinmemesi, özellikle de KKTC’de bu konuda yasalarla belirlenmiş bir sınır olmaması sebebiyle tam bir kaos yaşandığını” savunarak yetkilileri “toplumun huzurunu bozacak yayınlara karşı etkili olmaya, gerektiğinde ikaz ederek veya cezalandırarak  tatsızlıkların önünü almaya” davet etti.

Afrika gazetesini Türkiye’yi hedef aldığını öne sürdükleri yayınları nedeniyle protesto ettiklerini belirten YDP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ünal Bay, yapılan gösterilerde de yasa dışılığı asla tasvip etmediklerini kaydetti. 

Bay, yazılı açıklamasında “Yetkililere yönelik tehditkar tavır takınanların polisimiz tarafından takibe alınmasını ve etkisiz hale getirilmelerini bekliyoruz. Ve nihayet toplumda gelişen intikam alma hırsıyla yapılan her girişimin bu aziz Millet'e ve bu kutsal Vatan'a zarar vereceğinin bilincinde olunmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı. 

Yayıncılık ilkesinin gereği toplumda daima yapıcı ve iyiye yönlendirici olunmasının yayın ahlâkının gereği olduğunu ifade eden Bay, Türk Milleti’nin şehitlerine üzüldüğü bir dönemde bir çatlak sesin bütün Türk Ulusunu derinden yaraladığını; yetkililerce gerekli ikaz yapılmadığını kaydetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • AB'den Türkiye'ye Kıbrıs uyarısı12 Şubat 2018 Pazartesi 23:23
  • Turunçlu kavşağı yakınlarında korkunç kaza!12 Şubat 2018 Pazartesi 20:06
  • Yarın hangi bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak?12 Şubat 2018 Pazartesi 19:45
  • Alevi Kültür Merkezi bir taksicinin darp edilmesini kınadı12 Şubat 2018 Pazartesi 18:23
  • Nergis için farkındalık etkinliği12 Şubat 2018 Pazartesi 17:30
  • Devlet Piyangosu’nun büyük ikramiye talihlisi ikramiyesini aldı12 Şubat 2018 Pazartesi 17:06
  • Haftalık trafik raporu: 48 trafik, 21 yaralı12 Şubat 2018 Pazartesi 17:05
  • Önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak?12 Şubat 2018 Pazartesi 17:03
  • Şahali: Bütçede tarımsal kesime sağlanan destek “devenin tüyü kadardır”12 Şubat 2018 Pazartesi 16:36
  • Meclis hükümet programını görüşüyor12 Şubat 2018 Pazartesi 14:16
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti