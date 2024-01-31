  • BIST 8467.34
  • Altın 1989.354
  • Dolar 30.3551
  • Euro 32.9246
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKANetanyahu'dan, Gazze'deki esirlerin yakınlarının düzenlediği protestolara tepki

YDP Başkan adayı Atalay: “Çocuk oyuncağı değil, kararlıyım…”

» »
YDP Genel Başkanlığına adaylığı konusunda Talip Atalay son noktayı koydu, “Çocuk oyuncağı değil, kararlıyım” dedi.
YDP Başkan adayı Atalay: “Çocuk oyuncağı değil, kararlıyım…”

Yeniden Doğuş Partisi'nde (YDP) sular ısınıyor...

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Talip Atalay’ın Genel Başkanlık için aday olmasına üzüldüğünü ve Atalay’ın kısa süre içinde adaylıktan çekileceğini düşündüğünü belirtmesi üzerine Kıbrıs Postası’nın ulaştığı Talip Atalay, kesin ve karalı olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Postası’na konuşan Talip Atalay, “Kırıp dökmek isteyen bir insan değilim… Çocuk oyuncağı değil, kararlıyım…” ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • YDP Başkan adayı Atalay: “Çocuk oyuncağı değil, kararlıyım…”31 Ocak 2024 Çarşamba 14:53
  • Hasipoğlu: "Tabanımız doğruyu yanlışı ayırt edebilen güzide bir tabandır…”31 Ocak 2024 Çarşamba 14:51
  • Tatar Güvenlik Konseyi kararını beğenmedi "yanlı ve tutarsız" dedi31 Ocak 2024 Çarşamba 14:50
  • Yağışlı hava etkisini sürdürüyor31 Ocak 2024 Çarşamba 13:28
  • Geçitköy'de hava koşulları hayatı olumsuz etkiledi..31 Ocak 2024 Çarşamba 13:04
  • Yenierenköy’de iki kardeş gazdan zehirlenerek vefat etti!31 Ocak 2024 Çarşamba 13:00
  • Polis, Whatsapp dolandırıcılarına karşı uyardı...31 Ocak 2024 Çarşamba 12:09
  • Zorlu Töre: Devletimiz bu zararları karşılar31 Ocak 2024 Çarşamba 11:59
  • Metrekareye 174 kg... İşte en çok yağış alan bölgeler31 Ocak 2024 Çarşamba 11:57
  • Akaryakıt fiyatlarına zam geldi31 Ocak 2024 Çarşamba 11:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti