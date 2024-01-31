YDP Başkan adayı Atalay: “Çocuk oyuncağı değil, kararlıyım…”

Yeniden Doğuş Partisi'nde (YDP) sular ısınıyor...
YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Talip Atalay’ın Genel Başkanlık için aday olmasına üzüldüğünü ve Atalay’ın kısa süre içinde adaylıktan çekileceğini düşündüğünü belirtmesi üzerine Kıbrıs Postası’nın ulaştığı Talip Atalay, kesin ve karalı olduğunu vurguladı.
Kıbrıs Postası’na konuşan Talip Atalay, “Kırıp dökmek isteyen bir insan değilim… Çocuk oyuncağı değil, kararlıyım…” ifadelerini kullandı.
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