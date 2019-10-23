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YDP Başkanı Arıklı: CMIRS AB adına Manipülasyon yapıyor...

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"CMIRS isimli AB destekli bir Merkez her 3 ayda bir anket yapıyor ve güya kamuoyunun nabzını ölçüyor."
YDP Başkanı Arıklı: CMIRS AB adına Manipülasyon yapıyor...

İşte o açıklama;

CMIRS isimli AB destekli bir Merkez her 3 ayda bir anket yapıyor ve güya kamuoyunun nabzını ölçüyor.
AB adına algı operasyonu düzenleyen bu Merkez Ekim 2017 de yaptığı ankette partimizi 0.26 göstermişti. Partimiz girdiği o seçimde %7 oy aldı.
İşin ilginç tarafı bu Merkez, seçimden 1 ay sonra yaptığı (2018 Şubat) ayında yaptığı ankette istikrarlı bir şekilde partimizin oyunu 0.23 gösterdi.
Bu Merkez son yaptığı ankette partimizi 0.46 gösteriyor.
Bu Merkezin yaptığı anketleri haber yapan hiç bir gazete ve gazeteci de "Kardeşim bu kadar büyük hata veren anketlere nasıl güvenelim. YDP nin YSK da ki üye sayısı 7000 e dayandı. Siz hala bu partiyi % 0.4 gösteriyorsunuz? " demiyor.
Dedik ya AB ve bazı mahfiller adına yürütülen bu algı operasyonu anketlere değişik şekilde (!) gülüyoruz.

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