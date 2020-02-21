YDP Başkanı Arıklı, DAÜ'ye 250-300 Kişi yerleştirecekler!

Arıklı DAÜ'ye 250-300 Kişi yerleştirecekler!

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı DAÜ ile ilgili şok açıklamalar yaptı.

Arıklı, seçim öncesi ne yapılmak isteniyor! Çok acil önlem mi gerekiyor? Seçimler bittikten sonra neden yapmadılar.

Oraya adam yerleştirmek istiyorlar. UBP 200 Milyon Lira paraya gözünü dikti. El altından kaç kişi işe alacaklar hep birlikte bunu göreceğiz.

Maraş'ta ev dağıtacaklar

Diğer ortak da Maraş'ta ev dağıtmaya hazırlanıyor.