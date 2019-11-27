YDP Başkanı Arıklı, EL-SEN Başkanı Özkıraç'a "İT"dedi iddiası

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç’ı arayarak tehdit ettiği iddia edildi.
YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı'nın bugün EL-SEN’in düzenlediği basın toplantısının ardından EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç’ı telefonla arayarak ‘Seninle hesaplaşacağız’ dediği ve tehditler savurduğu öne sürüldü.
Erhan Arıklı bunların yanı sıra telefonda çok ağır ifadeler kullandığı ve EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç’a ‘it’ dediği öne sürüldü.
Özkıraç düzenlediği Basın toplantısında YDP'yi faşist bir parti oalrak suçlamıştı. Basın toplantısı öncesi YDP ise El-SEN'i sermayenin sözcüsü olmakla itham etmişti.
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