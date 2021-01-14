“YDP Başkanlık Divani Yeniden Oluştu”

İlçe Kongreleri döneminde görevlerinden alınan Yeniden Doğuş Partisi Başkanlık Divanı yeniden oluştu.
Genel Başkan Erhan Arıklı tarafından atanan ve Genel Başkan Yardımcısı sıfatını da taşıyan yeni Başkanlık Divanı şu isimlerden oluştu;
Turan Büyükyılmaz
Enver Öztürk
Bülent Kaya
Mehmet Tunçtürk
Mehmet Özgardaş
Ahmet Yönlüer
Ali Koruk
Prof. Dr. Zehra Önder
Prof. Dr. Agah Gümüş
Azer Özkan
Dr. Başak Tekerek
YDP Başkanlık Divanı üyeleri, 17 Nisanda yapılacak olan Olağan Kongreye kadar görevlerine devam edecekler.
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