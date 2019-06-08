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YDP Belediye Meclis üyesi partisinden istifa etti!

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YDP Belediye Meclis üyesi partisinden istifa etti!
YDP Belediye Meclis üyesi partisinden istifa etti!

YDP Yenierenköy Belediye Meclis üyesi Cumali Temel partisinden istifa etti.

Cumali Temel Belediye Meclis üyeliğini bağımsız olarak sürdürecek.

İşte Cumali Temel'in gazetemize gönderdiği istifa yazısı;

istifa-002.jpg

Cumali Temel YDP'den istifa etti.

cumali_temel-(2).jpg

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