YDP Belediye Meclis üyesi partisinden istifa etti!

YDP Yenierenköy Belediye Meclis üyesi Cumali Temel partisinden istifa etti.
Cumali Temel Belediye Meclis üyeliğini bağımsız olarak sürdürecek.
İşte Cumali Temel'in gazetemize gönderdiği istifa yazısı;
Cumali Temel YDP'den istifa etti.
YDP Yenierenköy Belediye Meclis üyesi Cumali Temel partisinden istifa etti.
Cumali Temel Belediye Meclis üyeliğini bağımsız olarak sürdürecek.
İşte Cumali Temel'in gazetemize gönderdiği istifa yazısı;
Cumali Temel YDP'den istifa etti.
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