YDP: “Berlin’de havanda su dövüldü, Akıncıya seçim malzemesi verildi”

YDP Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamada şu iddialara yer verildi:

Dün akşam Berlin’de gerçekleşen 3’lü zirvede ortaya somut bir şey konuşulmadan, yuvarlak laflarla bilinenler tekrarlanmış ve böylece Sayın Akıncı’ya 2020 seçimleri için bir hayat öpücüğü verilmiştir.

Berlin yapılan bu toplantıda ortaya yeni hiçbir şey konulmamıştır. Taraflar 50 yıldır tekrarlanan temel parametrelere bağlılıklarını bildirmiş, ileriye yönelik ise sadece Genel Sekreterin 5’li zirve için gayret göstereceği açıklanmıştır. Zirvede 716 Sayılı BM kararının 4. operatif paragrafına atıfta bulunularak, güya Rum tarafının Türk tarafının siyasi eşitlik ve etkin katılımına saygı gösterdiği anlatılmıştır. Oysa problem tarafların bu parametrelerden ne anladığı sorusundadır. Mesela Anastasiadis defaatle Türklerin sadece kendilerini ilgilendiren kararlarda etkin katılım ilkesinin uygulanabileceğini açıklamıştı. Peki Anastasiadis bu tezinden vaz mı geçmiştir. Bu konuda detay nedir? Anastasiadis, Türklerin gerçekten devletin kurucu ve eşit ortağı olduğu ilkesini kabul etmiş ve önceki sözlerinden vaz mı geçmiştir? Yine aynı şekilde Anastasiadis, “Sıfır asker, Sıfır garanti” iddiasından vaz mı geçmiştir?

Zirve ile ilgili gerçekler pek yakında Rum tarafında çarşaf şarşaf yayınlanacak ve Rumların tezlerinden taviz verilmediğine yönelik açıklamalar birbiri ardına gelecektir. Gutteres ve Anastasiadis tarafından Sayın Akıncıya verilen bu seçim malzemesi, Sayın Akıncı’yı tekrar seçtirmeye yetmeyecek ve Kıbrıs meselesinde yeni tezlerin konuşulmasına engel olmayacaktır

Bu noktada Anavatan Türkiye Garantör ülke olarak 5’li zirvenin bu aşamada gerçekleşmesine asla izin vermemeli ve bu zirvenin yeni Cumhurbaşkanı ile yapılması için zemin hazırlamalıdır.