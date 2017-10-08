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YDP, birinci kuruluş yıldönümünü resepsiyonla kutladı

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YDP, birinci kuruluş yıldönümünü resepsiyonla kutladı
Yeniden Doğuş Partisi (YDP), birinci kuruluş yıldönümünü etkinlik ve resepsiyonla kutladı.

YDP tarafından yapılan açıklamada, “YDP MYK üyeleri dün sabah Atatürk Anıtı, ardından DR. Fazıl Küçük Anıtı ile Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın mezarı yerine sembolik olarak TMT Mücahitler Anıtı’na çelenk koyduğu” belirtildi ve şöyle denildi:

“Rauf Denktaş’ın mezarı başında kısa bir konuşma yapan Genel Başkan Erhan Arıklı; ‘Mücadele azminin, kararlılık, inanç ve iradenin sembolü olan Kurucu Cumhurbaşkanımızın ilkelerinden aldığımız güç ve ilhamla yola çıktık. Onun kurduğu cumhuriyeti, içinde bulunduğu kaotik ortamdan kurtarmak ve dünyanın saygın devletleri arasında layık olduğu yere getirmek, Kıbrıs Türkü’nü çağdaş ve adil bir yönetime kavuşturmak öncelikli hedefimizdir’ dedi.”

Bu arada açıklamaya göre, YDPn dün akşam Lefkoşa Merit Hotel’de kurucu üyelerine yönelik resepsiyon verdi. Resepsiyonda kurucu üyelere konuşan Genel Sekreter Bertan Zaroğlu, kutsal ve ağır bir göreve soyunduklarını ve sorumluluklarının farkında olduğunu söyledi. Parti kurulmadan önce “Bunların eti bir arada kaynamaz. Bunlar bir araya gelemez” denildiğini kaydeden Zaroğlu; “Ne eti? Kanımız kaynıyor, kanımız” dedi.

Resepsiyonda konuşan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı; “Biz; bölmek ve ayrıştırmak için yola çıkmadık, bu bozuk düzeni, bu düzenin bekçilerinin başına yıkmak için kurulduk. Siz şayet kucağında 17 günlük bir anneyi 2000 TL’lik mazbata borcunu ödemedi diye hapse atar, öte yandan bir otelin 10 milyon Dolarlık borcunu bir kalemde silerseniz, YDP niye kuruluyor diye soramazsınız” dedi.

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