YDP Bölündü! Zaroğlu: “Noter huzurunda 2400 istifa vereceğim”

YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu, bu hafta istifasını noter huzurunda vereceğini dile getirdi.

Zaroğlu, bu hafta istifa eden binlerce üyeyle birlikte noter eşliğinde genel merkez binasında istifaları teslim edeceğini anlattı. “İşimi sağlam yapacağım” dedi.

2 bin 300, 2 bin 400 civarında istifa ile notere gideceğini anlatan Zaroğlu, “Başka biri olsa hemen yeni bir parti kurardı. Eğer bu ihtiyacı görürsem, yeni bir girişim için adım atardım diyordum. Çok talep aldım. Duruşum yeni bir siyasi partinin kurulmasından yana” yorumunu yaptı.

“…bu hükümete yaptığım son iyiliktir”

“İstifa etmedim, Ad- Hoc komitede kalışım bu hükümete yaptığım son iyiliktir.” diyen YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu, kendi ve ona destek verenlerin şu anda muallakta olduğunu, net bir karar için erken olduğunu dile getirdi. Erken seçime ilişkin de açıklamalar yapan Zaroğlu, “Şu an konuşulan tarihler bence doğru değil. İki tarafın ortasında duran ve karar oyu olan bir kişiyim, karar mekanizması değilim. Önce iki taraf ortaya bir karar koysun, uzlaşsın, sonra ben kendi fikrimi söylerim. 10 gün içinde Ad- Hoc komitesinde karar alınır alınmaz yolumuzu çizeceğiz” dedi. Zaroğlu, bu açıklamaları BRT ekranlarındaki Ülke Gündemi Programında Levent Kutay’a yaptı.