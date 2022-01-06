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YDP, Bu Düzeni Kuranların Korkulu Rüyasıdır

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YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ve milletvekili adayları Karpaz’da halkla buluştu.
YDP, Bu Düzeni Kuranların Korkulu Rüyasıdır

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ve milletvekili adayları Karpaz’da halkla buluştu.

Arıklı halka hitap ettiği konuşmasında, pırıl pırıl, genç, dinamik, enerjik ve aynı zamanda temsil kabiliyeti olan bir ekiple yola çıktıklarına vurgu yaparak, “Yeni yılın hayırlara vesile olabilmesi için, sizlerin yani seçmenlerin de bu hayra vesile olması gerekiyor..  Yani 23 Ocak'ta sandığa gidecek olan siz değerli kardeşlerimiz şu ana kadar bize bu sıkıntıları yaşatan, bu soyguncu vurguncu düzeni kuran siyasi partilere tekrar onay verirse 2022’inin de, 2021 ve ondan önceki yıllardan bir farkı olmayacak. Benim insanım 24 Ocak sabahı kalkacak ve ‘Ne olacak bu memleketin hali?” diye kahretmeye devam edecek ” dedi.

 

Arıklı “ Bakanlığımız döneminde Türkiye Cumhuriyeti ile iyi ilişkiler kurduk. Çok önemli anlaşmalar imzaladık. Bizim dönemimizde Anavatanın katkıları ile yıllardır elektriksiz yaşayan 280 eve elektrik bağlanmasına katkı koyduk... İşte bu yüzden YDP bu düzeni kuranların korkulu rüyasıdır. Yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı bildikleri için YDP üzerine kumpas üzerine kumpas kuruyorlar. Son anket de bu kumpasın bir parçası” dedi

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