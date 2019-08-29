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YDP: Bugün Hava Trafik Kontrolleri Sendikası'nın buram buram yabancı sermaye düşmanlığı kokan bildirisi ile şaşkınlığa uğradık

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YDP, Hava Trafik Kontrolleri Sendikası'nın özelleştirilen Ercan Havalimanı ile igili yapmış olduğu eleştirileri "yabancı sermaye düşmanlığı" olarak gördü
YDP: Bugün Hava Trafik Kontrolleri Sendikası'nın buram buram yabancı sermaye düşmanlığı kokan bildirisi ile şaşkınlığa uğradık

 YDP, şu açıklamayı yaptı:

 

Eylül 2012 yılında 100 milyon Euro peşinat ve 350 milyon Euro’luk yatırım karşılığında KKTC’nin tek havalimanı Ercan’ı ciro paylaşımlı yap-işlet-devret yöntemiyle 25 yıllığına kiralayan Taşyapı’nın önüne sürekli olarak bürokratik engeller çıkartarak adeta yatırımının işkenceye dönüştürüldüğünü zamanın Türkiye Ulaştırma Bakanı dahi ifade etmişti.

Devletin yılda 20 milyon dolar kar payı aldığını ve Ercan Havaalanın ortağı olduğunu,  yatırımcıdan aldığı bu para ile bütçe açığını kapatıp söz konusu Hava Kontrolleri Sendikacılarının da maaşlarını ödediği unutulmamalıdır.

Aynı şekilde Devletin bir müddet sonra bu muhteşem eserin sahibi de olacağı hafızalarda tutulmalıdır.

Hava Kontrolleri Sendikasının asıl sorgulaması gereken şey şudur.  Devlet her yıl Ercan Yatırımcısından 20 milyon dolar alıyorsa,  bundan önce Devlet  Ercan'ı 32 yıl işletti ise bu süre zarfında Devlet ortalama yaklaşık 640 milyon dolar kazanmış olmalıydı.  Soru şudur,  32 yılda elde etmesi gereken 640 milyon dolar kimlerin cebine girmiştir.

Bu ülkenin önü yabancı sermayenin ülkeye getirilebilmesi ile açılabilir. Ülkede yaygın bir halde bulunan yabancı sermaye düşmanlığına son verilmesini istiyoruz.

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