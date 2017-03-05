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YDP: “çıkarma plajı sermayeye peşkeş çekilemez”

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YDP: “çıkarma plajı sermayeye peşkeş çekilemez”
YDP son günlerde Yavuz Çıkarma Plajının bir şirkete peşkeş çekilmek istendiği, ilgili şirketin burada kumarhanesi olan büyük bir otel yapmak istediği, bu konuda büyük rüşvetler döndüğünü iddia etti.

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), son günlerde Yavuz Çıkarma Plajının bir şirkete peşkeş çekilmek istendiği, ilgili şirketin burada kumarhanesi olan büyük bir otel yapmak istediği, bu konuda büyük rüşvetler döndüğü, Hükümet tarafından Vakıflar Genel Müdürü’ne bu konuda çok ciddi baskılar yapıldığı dedikoduları  bulunduğunu iddia ederek, “Çıkarma Plajı sermayeye peşkeş çekilemez” dedi.

YDP Genel Başkan Yardımcısı Sunalp Sencer, yazılı açıklamasında, “Milli mücadele tarihimiz için çok önemli bir yere sahip bu plajın, milli açık hava müzesi ilan edilip korunması  gerekirken bir gruba kumarhane ve otel yapılmak üzere tahsis edilmeye çalışılması asla ve kat’a kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

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