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YDP: CTP ilkeleri olumlu, azınlık hükümetini destekleriz

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Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, CTP’nin hükümet kurma çalışmalarında ortaya koyduğu “ilkeleri” olumlu bulduklarını açıkladı.
YDP: CTP ilkeleri olumlu, azınlık hükümetini destekleriz

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, CTP’nin hükümet kurma çalışmalarında ortaya koyduğu “ilkeleri” olumlu bulduklarını açıkladı

Basın toplantısında konuşan YDP lideri Arıklı, YDP’nin en başından beri geniş tabanlı bir hükümet önerdiğine dikkat çekerek, Tufan Erhürman’a hitaben “YDP sizden kurabileceğiniz en geniş tabanlı hükümeti kurmanızı istiyor. 6’lı, 5’li, 4’lü de olur. Azınlık hükümeti de olur. Kuracağınız azınlık hükümetine de YDP destek olacaktır” dedi.

Arıklı’dan sonra söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da tüm partilerle yaptıkları ilk tur görüşmeler neticesinde “olumlu bir hava” olduğunu gördüklerini kaydetti.

Erhürman, tüm partilerin erken seçim hedefi olduğunu tespit ettiklerine vurgu yaparak, geniş tabanlı hükümet kurma konusundaki çalışmaların süreceğini ifade etti.

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