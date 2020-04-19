YDP Cumhurbaşanı Akıncı'dan özür diledi... Yanlış anlaşılma oldu!

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile ilgili bugün yaptıkları açıklamanın bir yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını açıkladı YDP, bu yanlış anlaşılmadan dolayı Cumhurbaşkanı Akıncı’dan özür dilediklerini ve basın bildirisini geri çektiklerini belirtti.

YDP tarafından şu açıklama yapıldı:

“Bugün Sayın Cumhurbaşkanının Türkiye’deki rejimi eleştirdiğine yönelik bir basın açıklaması yapmıştık.

İlgili web sitesindeki kaydı tekrar dinlediğimizde Sayın Cumhurbaşkanın Türkiye’deki sisteme yönelik direk bir eleştirisinin olmadığını. Bu eleştirileri bir gazetecinin yaptığını Sayın Cumhurbaşkanının da kaygılara hak verdiğini tespit ettik. Bu yanlış anlaşılmadan dolayı Sayın Cumhurbaşkanından özür diler, basın bildirimizi geri çektiğimizi bildiririz.”