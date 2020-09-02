YDP Cumhurbaşkanı Adayı Arıklı: “Ülkedeki sistem değişikliği kaçınılmaz”

Yeniden Doğuş Partisi(YDP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Erhan Arıklı, ülkedeki sistemin değiştirilmesinin kaçınılmaz olduğunu, sistemin devamı halinde sorunların artacağını savundu

YDP Seçim Bürosundan verilen bilgiye göre, Arıklı seçim çalışmaları kapsamında dün gece Lefkoşa Surları içerisini dolaştı. Gezi sırasında yaptığı sohbetlerde Arıklı, KKTC’de sistem değişikliğinin kaçınılmaz olduğunu savundu.

Arıklı “Biz bu seçimlerin son Cumhurbaşkanlığı seçimi olduğunu iddia ediyoruz. Bundan sonraki seçimler Devlet Başkanlığı seçimi olacak. KKTC de bu sistem devam ettikçe sorunlarımız azalmayacak, artacak. Bu kötü sistemin faturasını çocuklarımız ödeyecek” dedi.

ABD’nin Güney Kıbrıs’a uyguladığı silah ambargosunu kaldırmasına da değinen Arıklı; “Bugün Doğu Akdeniz’de artık saflar belli olmuştur. Bir yanda hilal, diğer yanda haç. Haça hizmet eden Suudi Arabistan, Mısır, BAE gibi Batının uşağı sahtekar hilalciler de var. Safların bu kadar ayrıştığı bu dönemde, KKTC’nin başına geçecek Cumhurbaşkanının zihniyeti, kimliği ve duruşu çok önemli. Anavatanla durmadan kavga eden, Ruma şirin gözükmek için kırk takla atan bir kişinin Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Anavatanın da, Kıbrıs Türkünün de ciddi sıkıntıları olur” dedi.

Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Üyesi Fransa’nın resmen Rum tarafının yanında saf tuttuğunu belirten Arıklı, “Yedi Düvele karşı mücadele ediyoruz. Bizim safımız belli. Biz Anavatanın yanındayız. KKTC de Cumhurbaşkanlığına aday olan tüm adaylar da safını açıkça belli etsin.” dedi.